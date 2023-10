Gerade eben sei er zum Bunker gerannt, weil die Sirenen losgegangen sind, erzählt Jonathan Lörnitzo (19) so ganz nebenbei. Er gibt zu: "Ich hab noch nicht vollständig realisiert, was gerade los ist. Man kommt sich ein bisschen vor wie in einem Kriegsfilm." Der 19-Jährige aus Wiener Neustadt macht in einem Kibbuz nahe der israelischen Stadt Aschdod seinen Sozialdienst, kümmert sich dabei in einem Tiergarten um Pferde, einen Emu und eine Riesenschildkröte, nachmittags betreut er Erstklässler. So war das zumindest die letzten eineinhalb Monate.