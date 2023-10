In den sozialen Netzwerken zeigten Prominente ihre Anteilnahme und verurteilten die Gewaltausbrüche in Israel. Schauspielerin Natalie Portman schreibt: "Mein Herz ist gebrochen."

Prominente aus Film und Musik haben sich entsetzt über den Angriff der islamistischen Hamas auf Israel gezeigt und den Angehörigen der Opfer ihr Mitgefühl ausgedrückt. "Mein Herz ist gebrochen", schrieb Natalie Portman auf Instagram. Kinder, Frauen und ältere Menschen seien ermordet und aus ihrem Zuhause entführt worden. "Ich bin entsetzt über die barbarischen Taten", schrieb die 42-Jährige weiter. Ihr Herz klopfe für die Familien aller Betroffenen.

Erste Wortmeldungen der Promis

Portman ist nicht die einzige Prominente, die sich zu Wort meldete. Schauspielerin Jamie Lee Curtis ("Everything Everywhere All at Once", 64) zeigte sich ebenfalls bestürzt: "Für Juden in aller Welt wird das Leben nie wieder normal sein. Dies ist unsere neue Normalität. Ich habe keine Worte – nur Tränen und Schmerz."

Auch Schauspieler Arnold Schwarzenegger zeigte sich bestürzt: "Ich stehe angesichts dieser barbarischen Terroranschläge, die nicht provoziert wurden, an der Seite meiner israelischen Freunde. Es bricht mir das Herz, wenn ich die Nachrichten einschalte und diesen Schmerz und dieses Leid sehe", schrieb der 76-Jährige beim Nachrichtendienst X.

Gal Gadot (38) schickte den Angehörigen ihre Gebete: "Mein Herz schmerzt."

Popstar Madonna (65) postete ein Video von den Ereignissen und schrieb dazu: "Stellen Sie sich vor, das würde Ihnen auch passieren? Es ist unfassbar."

Ebenfalls zu Wort meldeten sich Madonna-Manager Guy Oseary (51), "Star Wars"-Schauspieler Mark Hamill (72) und Model Bar Refaeli (38).

"ZDF-Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel (58) schilderte der "Bild"-Zeitung ihre Erlebnisse aus Israel: "Ich bin den ganzen Tag in Alarmbereitschaft. Ich war mal Rettungsschwimmerin, und das kommt gerade wieder in mir durch", sagte Kiewel. Jetzt erstmal für andere da zu sein, das halte sie stabil. "Ich habe eine Tüte mit Pasta, Deo, Schokolade, Thunfisch, Nüssen, Datteln und Chips gepackt und bin zum Dizengoff Platz, um dort die Menschen zu unterstützen." Die Moderatorin lebt in Frankfurt und Tel Aviv.

Mehrere Raketenangriffe

Die Hamas hatte am Samstagmorgen von Gaza aus überraschend Raketenangriffe gegen Israel begonnen. Gleichzeitig drangen bewaffnete Palästinenser über Land, See und Luft nach Israel vor und griffen Menschen in mehreren Orten in Grenznähe an. Sie töteten nicht nur Hunderte Israelis, sondern verschleppten nach israelischen Angaben auch mehr als 100 Menschen, darunter Frauen, Kinder und Alte, in den Gazastreifen. Im Gegenzug bombardierte die israelische Luftwaffe unterdessen weitere Ziele der Hamas im Gazastreifen.