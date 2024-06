Die israelischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben einen Luftangriff auf eine Stellung der islamistischen Hamas innerhalb einer vom UNO-Palästinenserhilfswerk (UNRWA) betriebenen Schule im Gazastreifen geflogen. Dabei seien mehrere Kämpfer getötet worden, die Terroranschläge und Angriffe auf israelische Truppen geplant hätten, teilte das Militär am Donnerstag mit.

Die Stellung in der Schule in Nuseirat habe Einheiten der Terrororganisationen Hamas und Islamischer Jihad als Basis gedient, die auch an dem Massaker am 7. Oktober vergangenen Jahres in Israel beteiligt gewesen war.

Hamas bezichtigt Israel der Lüge

Die islamistische Hamas teilte mit, 27 Menschen seien getötet worden. Gleichzeitig wies der Leiter des staatlichen Medienbüros der Hamas, Ismail Al-Thawabta, die Darstellung zurück, in der UNO-Schule habe sich ein Hamas-Kommandoposten befunden. „Die Besatzungsmacht belügt die Öffentlichkeit mit erfundenen Geschichten, um das brutale Verbrechen zu rechtfertigen, das sie an Dutzenden von Vertriebenen begangen hat“, sagt Thawabta der Nachrichtenagentur Reuters.

Israel wirft der Hamas immer wieder vor, im Gazakrieg aus zivilen Einrichtungen heraus zu operieren und Zivilisten damit in Gefahr zu bringen oder gar bewusst als Schutzschild zu missbrauchen. Die Hamas streitet das ab.

Das Hilfswerk UNRWA geriet im Jänner selbst in die Schlagzeilen, weil Israel behauptete, zwölf Mitarbeiter seien in das Massaker vom 7. Oktober verwickelt gewesen und die Organisation als Ganzes von der Hamas unterwandert.