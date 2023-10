EU-Kommissar Thierry Breton hat einen Brief geschrieben. Wobei, um keine Fake News zu verbreiten – Breton hat eigentlich drei Briefe geschrieben. Das mag in Zeiten einer digitalisierten Welt auf den ersten Blick wie ein Witz klingen, aber die Angelegenheit ist durchaus ernst. Die Empfänger sind die Chefs der Social-Media-Plattformen X (vormals Twitter), Facebook und TikTok, die nach der Terrorattacke der Hamas auf Israel zuletzt so etwas wie Nebenschauplätze des Konfliktes geworden sind. Das Publikum? Die ganze Welt.



Einerseits hat die Hamas ihre Gräueltaten – zum Teil trugen die Terroristen GoPros, also Helmkameras – gefilmt und via Social-Media-Plattformen weiterverbreitet, anderseits werden seit dem 7. Oktober die Plattformen mit Fake News geflutet. Rund 500.000 Videos hat die Social-Media-Plattform TikTok seit dem Terrorangriff gelöscht, rund 8.000 Live-Übertragungen gestoppt. Dass die Plattform des chinesischen Unternehmens ByteDance diese Zahlen überhaupt in einem Statement auf deren Webseite öffentlich gemacht hat, das ist dem besagten Brief des EU-Digitalkommissars zu verdanken.





Hintergrund ist der sogenannte „Digital Services Act“ der EU, der im August eingeführt wurde. Der sieht vor, dass aktuell 19 Plattformen und Suchmaschinen, schärfer und schneller gegen Inhalte wie Terrorvideos, Hass, Hetze, Fake News, aber auch Kinderpornografie vorgegangen werden muss. Auch Facebook und X (Twitter) haben erste Zahlen von Löschungen veröffentlicht. Für die Digitalexpertin Ingrid Brodnig hat zumindest die EU schon einmal den Härtetest bestanden: „Es ist gut, dass die EU hier auftritt und Verantwortung einfordert, aber es ist noch alles andere als klar, ob die Plattformen auch wirklich genug tun. Natürlich sind sie jetzt daran interessiert, verantwortungsbewusst dazustehen. Dass X hunderte Accounts offline nimmt, ist zwar gut, aber die Frage ist ja, würden die Plattformen ohne Druck der Politik genug machen.“

Eine genaue Prüfung und Auswertung von der EU und anderer Organisationen ist für Brodnig in weiterer Folge unerlässlich. Denn der „Digital Services Act“ ist bei Nichteinhaltung alles andere als zahnlos. In einer der höchsten Eskalationsstufen können TikTok & Co. immerhin zu Strafzahlung in der Höhe von einem bis zu sechs Prozent des globalen Jahresumsatzes verdonnert werden.



Die aktuellen Ereignisse in Nahost zeigen für Brodnig auch die Schwächen der großen Social-Media-Plattformen auf. Seit dem Einstieg von Elon Musk hat X (Twitter) viel von seinem Status als Informationsmedium eingebüßt. Das liegt vor allem an der nicht mehr vorhandenen Verifizierung, die auch Falschmeldungen eingedämmt habe: „Früher war Twitter in Krisenzeiten sehr praktisch, weil man durch den blauen Haken schnell gesehen hat, dass die Person vor Ort auch jene ist, die sie zu sein behauptet. Mittlerweile kann ja jeder den blauen Haken kaufen und damit ist es entwertet.“

Neben X spielt vor allem auch TikTok in der aktuellen Krise eine entscheidende Rolle. Das hat auch damit zu tun, dass beide Medien in hohem Maß auf Echtzeit bezogen sind. Die Digitalexpertin sieht hier gleich mehrere Problemfelder, auch, weil nicht zuletzt viele Kinder und Jugendliche auf TikTok sind. Vielfach wurden die Videos von Gräueltaten scheinbar wahllos in die Feeds gespült. Zufall ist das keiner, so Ingrid Brodnig: „Solche Terrorvideos sind extrem emotionalisierend und die Gefahr dabei ist, dass genau das zur Logik der Algorithmen passt. Wenn verzeichnet wird, dass sehr viele Leute das in ihrem Feed weiterschicken und darüber reden, dann wird das von der Plattform als Signal gewertet, dass das Video wichtig ist.“ Das kommt nicht zuletzt auch dadurch zustande, dass die kurzen, meist kontextlosen, Videoschnipsel vielleicht sogar mehrmals angeschaut werden, weil man sie zunächst nicht einordnen kann. Das befeuert den Algorithmus noch zusätzlich. Für die Brodnig gilt: Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene im persönlichen Umfeld proaktiv darüber zu informieren, dass auf TikTok Gewaltvideos und Fake News jederzeit auftauchen können.