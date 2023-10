Die jahrelange Entfremdung von EU-Politiker Othmar Karas und der Volkspartei hat am Donnerstag einen vorläufigen Höhepunkt gefunden: Nach 25 Jahren im Europäischen Parlament wird Karas im kommenden Juni nicht mehr kandidieren. In seiner Erklärung rechnete der Erste Vizepräsident des EU-Parlaments mit seiner Partei ab: „Die ÖVP ist nicht mehr die Europapartei und nicht mehr die Kraft der Mitte.“

Die Rede zum Nachsehen:

Zu seiner weiteren Zukunft deklarierte sich Karas nicht, er machte aber keinen Hehl daraus, dass er noch eine Rolle spielen wolle: „Österreich braucht einen Neustart in der Europapolitik.“ Auf Nachfrage, ob dies ein Antreten mit eigener Liste bei der Nationalratswahl oder bei der nächsten Bundespräsidentschaftswahl bedeuten könnte, gab Karas ausweichende Antworten: „Ich habe heute eine erste Entscheidung getroffen, alles Weitere wird sich weisen.“ ÖVP-Mitglied werde aber jedenfalls bleiben, so Karas.

"Politisches Versagen"

Karas richtete seine Kritik nicht nur an die Volkspartei, sondern auch an andere Parteien, bei manchen Aussagen blieb das Ziel seiner Kritik offen: Man dürfe sich nicht den Rändern anbiedern und diese kopieren, „damit geht jegliche Glaubwürdigkeit verloren“. Das könnte sich an die ÖVP, aber auch an die heutige SPÖ gerichtet haben.

Der langjährige EU-Politiker ortet ein allgemeines „politisches Versagen“, konkret eine „mangelnde Debattenkultur in und zwischen den Parteien“, einen Vertrauensverlust in der Bevölkerung in politische Institutionen sowie ein „völlig verschobenes Verantwortungsgefühl“. Karas verwies auf „Scheindebatten statt echten Lösungen“, wie er sagte: „Wir brauchen eine Politisierung der Politik“.

Bargeld-Debatte "sinnlose Emotionalisierung"

In einem Punkt richtete sich Karas direkt an seine eigene Partei, als er über „sinnlose Emotionalisierung und Polarisierung“ sprach: die Bargeld-Debatte im Sommer. „Das Bargeld wird seit Jahren missbraucht, um neue Ängste zu schüren. Solche Debatten sind das Spielen mit Ängsten ohne faktischen Hintergrund. Das stärkt am Ende nur jene, die keine Lösungen wollen, namentlich die FPÖ.“

Karas sagte auf dem Pressetermin auch, dass die größten Spannungen mit der ÖVP im Bereich Asyl und Migration bestünden. „Ich glaube, dass wir hier einen breiten Konsens gefunden hätten. Es scheitert aber an der Sprache, an der bewussten Polarisierung und auch am mangelnden Willen an einer europäischen Lösung.“ Ihm gehe es „unheimlich auf die Nerven“, so Karas, dass er als Linker tituliert werde, nur weil er sich für sichere Fluchtwege einsetze. „Das Sterben im Mittelmeer muss ein Ende haben“, so Karas. Sichere Außengrenzen und sichere Fluchtwege schließen einander nicht aus.

Enttäuschung über Stocker-Aussendung

In seiner Rede räumte Karas auch menschliche Enttäuschung ein, unter anderem auch wegen einer kritischen Aussendung von ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker. „Es geht mir nicht darum, gegen jemanden zu sein, sondern für etwas einzustehen“, sagte Karas. Er verwies auf den ehemaligen ÖVP-Chef und langjährigen Außenminister Alois Mock, der sein Mentor und Freund gewesen sei. Dennoch sei er, Karas, bei der Besetzung der Hainburger Au dabei gewesen, obwohl Mock dagegen war. „Mein Kurs der Ehrlichkeit hat über Jahrzehnte bei Wahlen zum Erfolg geführt. Ich bin aus Überzeugung meinen Weg gegangen und habe nicht geschwiegen, wenn ich anderer Meinung war. Das muss eine demokratische Partei auszuhalten. Es ist für einen Diskurs notwendig.“

Karas war 1999 für die Volkspartei ins EU-Parlament eingezogen. Von 2006 bis 2009 sowie von 2011 bis 2019 leitete der die ÖVP-Delegation. Im Jänner 2022 wurde der gebürtige Niederösterreicher zum Ersten Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments gekürt. Dieses Amt bekleidete er zuvor bereits von 2012 bis 2014 sowie von 2019 bis 2022.