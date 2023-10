Der Kanzler schwieg. Auch nach den Wahlniederlagen in Hessen und Bayern. Olaf Scholz fühlte sich entschuldigt. Montag und Dienstag standen in Hamburg ein Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und eine gemeinsame Kabinettsklausur an. Es gab schöne Bilder und eine bittere Schlagzeile: "Frankreich – das bessere Deutschland" hatte das Magazin "Spiegel" über den Aufschwung beim Nachbarn getitelt. Läuft nicht ganz rund für Scholz und seine selbst ernannte Fortschrittskoalition im Moment.