Israel steht unter Schock, und das aus gutem Grund: Nicht nur, dass massive Raketenangriffe aus dem Gazastreifen auf das Land niedergegangen sind - die schwersten seit Jahrzehnten. Noch viel schlimmer wiegen die Bilder von bewaffneten Terroristen, die zu Land, See und Luft nach Israel eindringen; die in Städten im Süden des Landes auf Pick-Ups in den Straßen herumfahren, schießen, auf einen israelischen Panzer klettern und offenbar auch Geiseln nehmen und verschleppen konnten. Und das zum 50. Jahrestag des Jom-Kippur-Krieges, als Ägypten und Syrien den israelischen Staat mit einem Überraschungsangriff in größte Gefahr brachten. Das hat viele Israelis in Mark und Bein erschüttert.