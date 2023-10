17:50: Israel stellt sich auf "langen Krieg" ein

Nach dem Großangriff der radikalislamischen Hamas stellt sich Israel auf "einen langen und schwierigen Krieg" ein. Bis zu Israels Sieg werde es keine "Atempause" geben, erklärte Regierungschef Benjamin Netanyahu am Sonntag. Zehntausende israelische Soldaten kämpften im eigenen Land gegen militante Palästinenser, während die Luftwaffe hunderte Ziele im Gazastreifen bombardierte.

17:34: Hunderte Rumänen aus Israel evakuiert

Rumänien flog bereits am Samstagabend 346 seiner Bürger aus Israel aus, wie das Außenministerium in Bukarest am Sonntag mitteilte. Auch Polen und Ungarn kündigten Evakuierungsflüge an.

17:28: Iran spricht von berechtigter Selbstverteidigung der Palästinenser

Der Iran hat den Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel als berechtigte Selbstverteidigung der Palästinenser gelobt. Irans Präsident Ebrahim Raisi sagte am Sonntag laut staatlichem Fernsehen: "Iran unterstützt die rechtmäßige Verteidigung der palästinensischen Nation." Mit Blick auf Israel fügte er hinzu, "das zionistische Regime und seine Unterstützer" würden die Sicherheit von Nationen in der Region gefährden. Dafür müssten sie zur Verantwortung gezogen werden.



Raisi rief andere muslimische Länder auf, die Palästinenser zu unterstützen. Er würdigte den "Widerstand" von Hamas und Islamischem Jihad sowie weiteren Gruppen in Ländern wie Syrien, dem Libanon und dem Irak. Raisi hatte staatlichen Medien zufolge zuvor mit den Anführern von Hamas und Islamischem Jihad telefoniert. Auch der iranische Generalstabschef Mohammed Bagheri lobte am Sonntag die "komplexe Operation", die von den palästinensischen Kämpfern ausgeführt worden sei.

17:08: Polen wird seine Staatsbürger aus dem Krisengebiet holen

Polens Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak kündigte auf der X (Twitter) an, dass alle polnischen Staatsbürger aus Israel evakuiert werden. Dafür schickt die Armee ein C-130 Herkules Transportflugzeug in das Kriegsgebiet.

17:03: Seit Beginn der Angriffe über 3.200 Raketen auf Israel abgefeuert

Seit Samstagmorgen sollen bereits 3.255 Raketen von den militanten Palästinensern aus dem Gazastreifen Richtung Israel abgefeuert worden sein. Das sagte ein Sprecher des israelischen Militärs vor Kurzem.

16:41: Mehr als 1.800 Verletzte in Israels Krankenhäuser eingeliefert

Das israelische Gesundheitsministerium gibt ein Update zu den verletzten Bürgern in den Krankenhäusern des Landes. 20 Personen würden aktuell im ihr Leben kämpfen. 338 Menschen sind momentan mit schweren Verletzungen in Behandlung, 421 sind mittelschwere Fälle. 1.052 Personen haben leichte Blessuren, 49 müssen aufgrund eines Schocks betreut werden und 167 sind zusätzlich in ärztlicher Behandlung.

16:13: Olaf Scholz über die Angriffe: "Barbarisch, empörend und durch nichts zu rechtfertigen"

Deutschlands Bundeskanzler verurteilt die Attacken der Hamas zutiefst. Er habe bereits mit Israels Präsident Benjamin Netanjahu telefoniert und im Unterstützung von deutscher Seite zugesichert.

"Es ist ganz klar, Israel hat das Recht, sich gegen diese Angriffe zu schützen und die Angreifer zu verfolgen", so Scholz. Auch zu den Feiern auf Deutschlands Straßen äußerte er sich: ""Wir akzeptieren es nicht, wenn auf unseren Straßen die abscheulichen Taten gegen Israel gefeiert werden."

16:07: Auch im Gazastreifen steigt die Anzahl der getöteten Menschen

Auch auf palästinensischer Seite ist die Zahl der Todesopfer gestiegen: Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden seit Samstagmorgen 370 Menschen durch israelische Angriffe getötet. Etwa 2.200 Menschen wurden verletzt, heißt es im Facebook-Post des Ministeriums.

15:43: Schulen bleiben die nächsten Tage im ganzen Land geschlossen

Zumindest am Montag und Dienstag wird der Schulbetrieb laut israelischen Bildungsministers Yoav Kish im ganzen Land ausgesetzt.

15:40: Appell der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) an die feiernde Menge auf den Straßen

Die IGGÖ meldet sich via einer Presseaussendung zu der verherrenden Situation in Israel zu Wort. Ihre Mitglieder seien "in tiefer Bestürzung". Die Islamische Glaubensgemeinschaft verurteilt die Gewalt und den Terror nicht nur auf das Schärfste, sondern "ruft auch dazu auf, jegliche Form der Gewaltverherrlichung, die vereinzelt auf den Straßen Österreichs zu beobachten ist, zu unterlassen". In Wien feierten Samstagabend junge Menschen mit palästinensischen Flaggen auf den Straßen.

15:10: Bereits über 600 Tote in Israel

Wie ein Sprecher der Regierung mitteilte, gibt es bereits Gewissheit, dass in Israel mehr als 600 Personen ihr Leben durch den Hamas-Terror verloren haben. Im Gazastreifen stieg die Opferzahl durch die israelischen Vergeltungsschläge mittlerweile auf über 300.

14:55: Nahost-Expertin Esther Schapira: "Wir müssen davon ausgehen, dass es bald auch eine Eskalation im Norden gibt"



Die Autorin und Nahost-Expertin rechnet im Gespräch mit den Kollegen von "Puls24" damit, dass sich der Konflikt auf mehrere Fronten ausweiten wird.

14:24: Palästinensische Autonomiebehörde beantragt Dringlichkeitstreffen der Außenminister der Arabischen Liga

Die Palästinensische Autonomiebehörde beantragte ein Dringlichkeitstreffen der Außenminister der Arabischen Liga. Das berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA. Grund sei die "brutale und anhaltende israelische Aggression gegen das palästinensische Volk einschließlich der Stürmung der Al-Aqsa-Moschee durch tausende Siedler", zitiert die Agentur den palästinensischen Botschafter bei der Arabischen Liga, Muhannad al-Akluk.

14:07: Israelisches Sicherheitskabinett erklärt Kriegszustand

Nun hat das Sicherheitskabinett in Israel den Kriegszustand ausgerufen. Damit können „weitreichende militärische Schritte“ getroffen werden. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nennt als Beginn des Krieges den 7. Oktober, 6 Uhr.

13:48: Zahl der Toten steigt

Die Zahl der Toten muss weiter nach oben korrigiert werden. Es ist davon auszugehen, dass bereits über 500 Menschen bei den Kämpfen in Israel ihr Leben verloren haben.

12:40 Uhr: Papst Franziskus: Terrorismus und Krieg lösen keine Probleme

Papst Franziskus rief am Sonntag dazu auf, Anschläge und Gewalt in Israel zu beenden. Er sagte, Terrorismus und Krieg würden keine Probleme lösen, sondern nur weiteres Leid und Tod über unschuldige Menschen bringen.

"Krieg ist eine Niederlage, nur eine Niederlage. Lasst uns für den Frieden in Israel und Palästina beten", sagte der Papst in seiner wöchentlichen Ansprache an die Gläubigen auf dem Petersplatz.

12:17: Hamas mischt Truppen durch

Das Ziel der Hamas ist klar: Man will den Krieg weiter in die Länge ziehen. Zu diesem Zweck kommt es auch zum Austausch von Kämpfern. Nach eigenen Angaben sei es der Miliz gelungen, neue Kämpfer nach Israel zu bringen.

11:48: Israelische Touristen in Ägypten getötet

Laut Medienbereichten sollen zwei israelische Touristen während einer Führung in der ägyptischen Stadt getötet worden sein. Details zum Vorfall sind vorerst nicht bekannt.

Der Entwicklung des Konflikts

11:38: USA rechnen mit Auswirkungen auf den Ukraine-Krieg

Während der ukrainische Präsident Wolodomyr Selenskyj das Selbstverteidigungsrecht Israels beschwört, fordert Moskau eine Waffenruhe. Laut den USA könnte sich der Konflikt im Nahen Osten auch auf die Begebenheiten im Ukraine-Krieg auswirken. Lesen Sie hier alle Details dazu.

11:13 Londoner Polizei verstärkte Polizeistreifen wegen Nahost-Eskalation

Die Metropolitan Police erklärte am Samstag in Online-Netzwerken, ihr seien eine "Reihe von Vorfällen (...) im Zusammenhang mit dem anhaltenden Konflikt in Israel und an der Grenze" zum Gazastreifen bekannt. Sie habe "die Polizeipatrouillen in Teilen Londons verstärkt".

Man woll eine "sichtbare Präsenz" bieten. Ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP beobachtete verstärkte Sicherheitsmaßnahmen rund um eine Synagoge im Nordwesten Londons. "Wir sind uns bewusst, dass der anhaltende Konflikt über die kommenden Tage zu Protesten führen könnte. Wir werden sicherstellen, dass ein angemessener Polizeiplan vorliegt", erklärte die Polizei weiter.

11:01: Hamas will Geiselanzahl bekanntgeben

Bisher ist unklar, wie viele Menschen wirklich von den Hamas als Geiseln gehalten werden. Die israelische Botschaft in den USA hat zuletzt von knapp 100 Personen gesprochen, in den nächsten Stunden soll die Hamas offizielle Zahlen bekanntgben.

10:10: Festival-Besucher schildert Angriffe

Gili Yoskovich befand sich unter Hunderten von jungen Menschen auf einem Tanzmusikfestival im Süden Israels, nahe dem Gazastreifen, als die Hamas am Samstagmorgen das Feuer eröffneten. "Ich sah, dass überall Menschen starben. Ich war sehr ruhig. Ich habe nicht geweint, ich habe nichts getan", erzählt sie der BBC.

9:42: Zahl der Toten steigt an



Laut der israelischen Botschaft in der Türkei sollen bereits 300 Israelis getötet worden sein, 2000 weitere werden aktuell im Krankenhaus behandelt. Ähnlich sind die Zahlen von Palästinensern, die im Gazastreifen getötet (313) oder verletzt wurden (2000).

9:25: Ende der Kämpfe vorerst nicht in Sicht

Die Kämpfe zwischen der Hamas und dem israelischen Militär gehen weiter. Aktuell wird speziell in den Orten Ofakim, Sderot, Jad Mordechai, Kfar Asa, Beeri, Jatid und Kissufim geschossen und getötet.

9:02: Israel gelingt Luftschlag gegen Hamas-Geheimdienstleiter

Laut BBC haben die Israeli den Geheimdienst der Hamas ins Visier genommen. Die Luftwaffe gibt bekannt, dass man ein "Gelände des Leiters des Geheimdienstes der Terrororganisation Hamas" angegriffen habe. Mittlerweile würden die Menschen im Gazastreifen ihre Häuser nicht mehr verlassen, permanent wären Bombeneinschläge zu hören.

8:50: Österreich lässt israelische Einrichtungen überwachen

Wenige Stunden nach Beginn des Angriffes der Hamas hat Österreich begonnen israelische Einrichtungen im Land verstärkt zu überwachen. „Der Verfassungsschutz geht konsequent gegen jede Form von islamistischem Extremismus und Terrorismus vor. Er bekämpft aber auch jene, die diesen Terrorismus und seine schrecklichen Taten finanzieren bzw. versuchen zu legitimieren“, sagt Innenminister Gerhard Karner von der ÖVP.

8:46: Auch Deutsche unter den von Hamas entführten Personen

Wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet, sind auch Deutsche von den Hamas entführt worden. Angehörige hätten zwei Personen auf einem Video der Hamas erkannt.

8:30: Touristen müssen sich in Schutzräume begeben

Auch in Tel Aviv sind die Menschen unter Schock. ORF-Redakteurin Raphaela Pint berichtet in der ZIB darüber, dass Hotelgäste regelmäßig in der Nacht in Schutzräume gebracht werden und die Situation dementsprechend äußerst angespannt ist.

7:50: Norden Israels wird aus dem Libanon beschossen

Die Hisbollah-Miliz im Libanon unterhält gute Beziehungen zur palästinensischen Hamas. Sie hat nun begonnen Israel im Norden zu beschießen. Es wurde befürchtet, dass auch die Hisbollah Israel angreifen könnte. Sowohl die Hamas als auch die Hisbollah sprechen Israel das Existenzrecht ab.

7:40: Israelische Armee erklärt Grenzregion zur "Sperrzone"

Israelische Orte im Süden werden evakuiert. Von der israelischen Armee wurde die Region zum "Sperrgebiet" erklärt. Die Grenze sei mittlerweile wieder unter der Kontrolle der Israeli, nachdem am Samstag der Grenzzaun an 29 Stellen durchbrochen wurde.

7:00: Israel führt Artillerieangriffe im Libanon durch

Im Libanon wurde ein israelischer Armee-Stützpunkt in Shebaa beschossen. Vonseiten des israelischen Verteidigungsminsiteriums heißt es, dass man als Reaktion darauf nun auch Artillerieangriffe im Libanon durchführen wird.

+++ Was in der Nacht alles geschah +++

Das isrealische Militär erobert eine besetzte Polizeistation an der Grenze zum Gazastreifen zurück – zehn Kämpfer sterben.

Die Raketenangriffe nehmen vorerst kein Ende. In der Küstenstadt Aschkelon wird ein Krankenhaus getroffen.

Die Hamas fordert das Ende der israelischen Besatzung. „Wer Stabilität und Frieden in der Region will, muss als erstes die israelische Besatzung beenden“, sagt der Führer der Hamas im Libanon, Osama Hamdan, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Die in der israelischen Stadt Ofakim festgesetzten Geiseln wurden befreit. Die gefangen-genommenen Soldaten wurden leicht verletzt, die Hamas-Kämpfer getötet.

Hier die Ereignisse vom Samstag zum Nachlesen:

22:30: Israel wird sich für Angriff "rächen"

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu hat alle Palästinenser zum Verlassen von Gaza aufgefordert. Die israelische Armee werde die Verstecke der Hamas in Gaza in "Trümmer" legen, sagte er am Samstagabend in einer TV-Ansprache. Mit Blick auf Gaza, das er als die "Stadt des Bösen" bezeichnete, betonte er: "Gehen Sie von dort jetzt weg, denn wir werden überall mit all unserer Kraft tätig sein."

Netanyahu sprach mit Blick auf die Hamas-Angriffe von einem "schwarzen Tag" für sein Land und die Bevölkerung, wofür sich Israel "rächen" werde. Die israelische Armee werde all ihre Kraft darauf verwenden, die Fähigkeiten der Hamas zu "zerstören".

22:20: Brandenburger Tor mit israelischer Flagge

Das Brandenburger Tor in Berlin ist am Samstagabend als Solidaritätsbekundung in den Farben der israelischen Flagge angestrahlt worden. Laut einer Sprecherin der Berliner Senatsverwaltung sei das auf Wunsch des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU) geschehen. "Der Terrorismus wird niemals siegen", so Wegner. "Israel ist nicht allein, Berlin und die ganze freie Welt stehen fest an Israels Seite. Jetzt gilt: Besonnenheit, Entschlossenheit und Zusammenhalt."



21:45: Van der Bellen: "Nichts kann diese Taten rechtfertigen"

Bundespräsident Alexander Van der Bellen zeigte sich Samstagabend auf X "bestürzt" über den palästinensischen Angriff auf Israel: "Mein Mitgefühl gilt allen friedliebenden Menschen auf beiden Seiten der Grenze, die unter Bedrohung leben, die Angehörige verloren haben oder verletzt wurden", schrieb Van der Bellen.

21:15: Selenskyj plädiert für Solidarität

Der ukrainische Präsident Wolodymr Selenskyj hat sich in einer abendlichen Videoansprache solidarisch mit Israel erklärt: "Angesichts dieses Terrorangriffs muss jeder, der das Leben achtet, Solidarität bekunden", sagte Selenskyj. "Wir in der Ukraine haben besondere Gefühle angesichts dessen, was geschehen ist. Der heutige Terrorangriff war gut geplant, und die ganze Welt weiß, welche Sponsoren des Terrorismus das ermöglicht haben könnten."

Israel habe das volle Recht, sich gegen Terror zu verteidigen. Und es sei von entscheidender Bedeutung, dass die ganze Welt geeint auf den Terror reagiere.

20:55: Zahl der Toten und Verletzten steigt

Bisher sind bei den Angriffen auf Israel mindestens 200 Menschen getötet worden. Mehr als 1.100 weitere seien verletzt worden, hieß es am Samstagabend aus medizinischen Kreisen. Zuvor hatten mehrere israelische Medien über die seit dem Nachmittag erneut gestiegene Zahl der Opfer berichtet. Bei israelischen Gegenangriffen im Gazastreifen wurden bisher 232 Menschen getötet und knapp 1.700 verletzt. Das teilte das Gesundheitsministerium im Gazastreifen am Samstag mit.

20:45: Hamas: 150 Raketen auf Israel abgeschossen

Die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas teilte am Abend mit, es seien 150 Raketen auf Israel abgeschossen worden. Grund sei, dass Israel ein Wohnhaus im Gazastreifen attackiert habe. Die israelische Luftwaffe beschoss als Reaktion auf den Angriff Ziele der Hamas im Gazastreifen. Israels Armee griff die zwei mehrstöckigen Gebäude eigenen Angaben nach an, weil diese von hochrangigen Hamas-Mitgliedern für terroristische Aktivitäten genutzt worden seien. "Die Terrororganisation Hamas platziert ihre militärischen Mittel bewusst im Herzen der Zivilbevölkerung im Gazastreifen." Die Armee habe die Bewohner zuvor zum Verlassen des Gebäudes aufgefordert.

Nach Angaben der Hamas sollen "Dutzende Soldaten" in den Gazastreifen verschleppt worden sein. Die Soldaten, darunter auch Offiziere, würden im Gazastreifen an "sicheren Orten" festgehalten, teilte am Samstag ein Sprecher des militärischen Arms der Hamas mit.

20:30: Erneut Raketenalarm in Tel Aviv und anderen Städten

Im Großraum Tel Aviv und anderen Städten des Landes hat es am Samstagabend erneut Raketenalarm gegeben. Bei den neuerlichen Angriffen wurden mehrere Menschen verletzt. Zahlreiche Explosionen waren über der Küstenmetropole zu hören, die vermutlich durch das israelische Raketenabwehrsystem Iron Dome ausgelöst wurden. Zuvor heulten in mehreren Städten des Landes die Warnsirenen.



Am Abend dauerten die Kampfhandlungen an fast zwei Dutzend Orten an. "Wir kämpfen an 22 Orten", sagte Militärsprecher Daniel Hagari am Samstag. Es gebe keine Gemeinde im Süden Israels, in der keine Streitkräfte seien. "Es gibt Gemeinden, die von Terroristen befreit wurden, aber wir möchten das Gebiet weiter durchsuchen, bevor wir dies bekannt geben", sagte Hagari weiter.

In den Orten Ofakim und Beeri sei es zu Geiselnahmen gekommen. "Dort sind Spezialeinheiten mit hochrangigen Kommandeuren im Einsatz und es kommt zu scharfen Feuergefechten", sagte Hagari. "Wir befinden uns im Krieg." In allen Gebieten seien Straßensperren errichtet worden.

20:00: Chamenei: "Krebsgeschwür Israel wird ausgerottet werden"

Israels Erzfeind Iran begrüßte den Angriff der militanten Palästinenser auf Israel. "Wir beglückwünschen die palästinensischen Kämpfer", sagte Rahim Safawi, ein Berater von Irans geistlichem und staatlichem Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei der halbstaatlichen Nachrichtenagentur INSA. Der Iran werde ihnen bis zur Befreiung Palästinas und Jerusalems beistehen.

Chamenei bekräftigte später alte Drohungen gegen Israel. Die palästinensische Bewegung sei heute "energischer, lebendiger und besser vorbereitet denn je", sagte er laut einer Mitteilung am Samstag. "Dieses Krebsgeschwür wird, so Gott will, durch das palästinensische Volk und die Widerstandskräfte in der gesamten Region endgültig ausgerottet werden", so Chamenei weiter.

19:30: Ben Segenreich über die "neue Dimension der Gewalt in Israel"

Angriffe seien in Israel keine Seltenheit, doch dieser sei "etwas, das es noch nie gegeben hat", erklärt der österreichisch-israelische Journalist und Nahost-Experte Ben Segenreich im PULS 24 Interview. Nicht nur habe es Raketenangriffe gegeben, sondern Kommandos der Hamas sei es auch gelungen, nach Süd-Israel einzudringen.

"Das ist ein Alptraumszenario, auf das war man nicht vorbereitet", betont Segenreich, der zurzeit vor Ort ist. Die Hamas-Kämpfer sollen auch Israelis als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt haben, erst kürzlich tauchte ein Video auf, in dem drei israelische Soldaten in Hamas-Gewahrsam zu sehen sind.

19:10: Israel will Stromversorgung im Gazastreifen einstellen



Israel wird die Stromversorgung in den Gazastreifen stoppen. Der israelische Energieminister Israel Katz hat am Samstag eine entsprechende Anordnung unterzeichnet, schrieb er auf der Plattform X (vormals Twitter). Israel deckt etwa zwei Drittel des Strombedarfs im Gazastreifen ab. Selbst wenn die Stromversorgung aus Israel funktioniert, leidet die Bevölkerung unter Strommangel. Die Situation wird sich nun drastisch verschärfen.

19:00: UNIFIL verstärkt Präsenz im Libanon

Die UN-Friedensmission UNIFIL hat ihre Präsenz im Süden des Nachbarlandes Libanon verstärkt. Die Stabilität in der Region müsse gewahrt und eine Eskalation der Lage vermiedet werden, teilte sie am Samstag mit. Die Blauhelme überwachen das Grenzgebiet zwischen den beiden Ländern, die sich offiziell im Kriegszustand befinden. Beobachter fürchten ein Eingreifen der im Libanon mächtigen Schiitenmiliz Hisbollah. Sie unterhält enge Verbindungen zur Hamas.

18:30: Außenministerium erhöht Sicherheitsstufe

Das Außenministerium hat die Sicherheitsstufe für Israel von 2 auf 4 erhöht: Für Israel gilt nun ein "hohes Sicherheitsrisiko", von nicht unbedingt notwendigen Reisen wird abgeraten, Österreicherinnen und Österreichern in Israel wird dringend empfohlen, den Anweisungen der israelischen Behörden Folge zu leisten, die Nachrichten zu verfolgen und beim Außenministerium eine Reiseregistrierung vorzunehmen. Das ist hier möglich.

18:15: Arabische Welt fordert Ende der Gewalt

Mehrere arabische Staaten haben nach dem Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel ein Ende der Gewalt gefordert - gleichzeitig aber auch scharfe Kritik an der israelischen Politik geäußert. Das Golfemirat Katar etwa machte alleine Israel für die Eskalation verantwortlich und verwies auf "ständige Verletzungen der Rechte des palästinensischen Volkes", wie die staatliche Nachrichtenagentur QNA am Samstag berichtete.

18:00: UNO-Nahost-Vermittler: "Gefährlicher Abgrund"



Der UNO-Koordinator für den Friedensprozess im Nahen Osten, Tor Wennesland, hat große Sorge um die Zivilbevölkerung in Israel und im Gazastreifen. In einer Erklärung aus Jerusalem rief der Norweger am Samstag alle Beteiligten zur Zurückhaltung auf. "Dies ist ein gefährlicher Abgrund, und ich appelliere an alle, sich davon zurückzuziehen", teilte Wennesland mit. "Dies sind abscheuliche Angriffe auf die Zivilbevölkerung, die sofort eingestellt werden müssen", teilte er mit.

17:30: Neun Nepalesen auf israelischer Farm verletzt

Berichten zufolge sind bei dem Großangriff der Hamas auch neun nepalesische Staatsbürger verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Das teilte das Außenministerium in Kathmandu am Samstag mit. Die Nepalesen hätten auf einer israelischen Farm gearbeitet, die angegriffen worden sei. Die nepalesische Regierung verurteile den "Terrorangriff" in Israel, hieß es weiter.



17:10: AUA und Lufthansa setzen Flüge aus

"Nach sorgfältiger Evaluierung der gegenwärtigen Sicherheitslage wurde entschieden, die Flüge VIE-TLV-VIE zumindest für den heutigen Tag auszusetzen. Der heutige Abendflug VIE-TLV OS859 bzw. der morgige Rückflug OS860 wurden somit gestrichen", so die AUA zur APA. Am Abend soll entschieden werden, wie es mit den Destinationen weiter geht.

Die deutsche Lufthansa hat ebenfalls ihre Flüge von und nach Tel Aviv gestrichen. In Deutschland werden die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt.

16:55: Patriarch von Jerusalem besorgt

Der lateinische Patriarch von Jerusalem, Kardinal Pierbattista Pizzaballa, befürchtet, dass die Situation in Israel, die durch den überraschenden Raketenangriff der Hamas aus dem Gazastreifen ausgelöst wurde, "zum Krieg führen wird". "Wir sind mit einer sehr ernsten Situation konfrontiert, die plötzlich und ohne große Vorwarnung ausgebrochen ist", sagte Piazzaballa der katholischen Nachrichtenagentur SIR.

Pizzaballa zählt zu den 21 neuen Kardinälen, die der Papst am 30. September ernannt hat. Er ist der oberste Hüter der katholischen Heiligen Stätten im Heiligen Land.

16:40: Einmarsch im Gazastreifen wird wahrscheinlicher



Die Antwort der Israelis zeigt, dass man wohl alles daran setze, die Angriffe zu vergelten. Auch ein Einmarsch der Armee in den Gazastreifen dürfte nun nicht mehr ausgeschlossen sein. Der Einsatz ist jedoch sehr gefährlich, immerhin geht es dabei auch um das Leben der entführten Israelis in der Region.

16:15: Auch die Zahl der toten Israeli steigt

Der israelische Sender Channel 12 berichtet, dass mindestens 100 Israelis getötet wurden.

15:50: Palästina meldet fast 200 Tote

In Folge des Großangriffs soll die israelische Armee zurückgeschlagen haben. Palästinensische Behörden gaben bekannt, dass 198 Menschen getötet und mehr als 1.600 bei Angriffen der israelischen Armee verletzt wurden.

15:36: Israels Präsident fordert Unterstützung

Izchak Herzog verurteilte die Angriffe auf sein Land auf das Schärfste. Israels Präsident schrieb auf "X": „Heute haben wir das wahre Gesicht der Hamas gesehen. Eine Terrorarmee, deren einziges Ziel die kaltblütige Ermordung unschuldiger Männer, Frauen und Kinder ist“. Es sei nun an der Zeit, den "gerechten und moralischen Kampf angesichts eines abscheulichen Feindes zu unterstützen", so Herzog.



14:55: Friedensappell aus Moskau

Während große Teile der westlichen Welt die Angriffe der Hamas verurteilen, fordert Moskau beide Konfliktparteien zu einer „sofortigen Waffenruhe“ sowie zur „notwendigen Zurückhaltung“ auf. Das sagte Außenministeriumssprecherin Maria Sacharowa. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verwies hingegen auf Israels Recht zur Selbstverteidigung.

14:50: Israel kontert mit Luftangriffen

Israel hat auf die Eskalation bereits reagiert. Bei Luftangriffen tötete das Militär laut Angaben palästinensischer Behörden 161 Menschen. Mahr als 1000 Menschen sollen verletzt sein.

14:40: Zahl der Todesopfer steigt an

Wie nun bekannt wurde, sind mindestens 40 Menschen bei den Angriffen gestorben. Darunter ist auch der Präsident des Regionalrats der israelischen Grenzorte nordöstlich des Palästinensergebiets, Ofir Liebstein. Er wurde "bei einem Schusswechsel mit Terroristen" getötet, so er Regionalrat von Shaar Negev.

13:50 Uhr: EU und USA verurteilen Angriffe



EU und USA haben die Angriffe militanter Palästinenser auf Israel scharf verurteilt. Die Vereinigten Staaten seien an der Seite Israels und des israelischen Volkes, zitierte der TV-Sender CNN den Nationalen Sicherheitsrat in Washington. Zu den Reaktionen.

13:30 Uhr: Mindestens 22 Tote



Bei dem überraschenden Großangriff der radikal-islamischen Palästinenser-Organisation Hamas aus dem Gazastreifen sind einem Medienbericht zufolge mindestens 22 Israelis getötet worden. Das berichtet der israelische Nachrichtensender N12 News unter Berufung auf den nationalen Rettungsdienst.

13:20 Uhr: Hamas veröffentlicht Gefangenenvideo

Die Hamas veröffentlicht ein Video von Kämpfern mit drei Gefangenen in Zivilkleidung. Laut einem Videokommentar handelt es sich um Mitglieder der al-Kassam-Brigaden, die „mehrere feindliche Soldaten während des Kampfes der ‚al-Aksa-Flut‘“ gefangen genommen haben sollen. Hebräische Schrift im Hintergrund deutet darauf hin, dass die Aufnahmen auf der israelischen Seite des Erez-Grenzüberganges aufgenommen worden sind.

13:00 Uhr Bilder zeigen Palästinenser auf israelischem Panzer

Nach dem Großangriff aus dem Gazastreifen auf Israel kursieren Bilder von feiernden militanten Palästinensern auf einem angeblich gekaperten israelischen Panzer. Der Panzer sieht teilweise verbrannt aus, es steigt Rauch auf.



12:50 Uhr Angeblich israelische Geiseln festgehalten

Palästinensische Kämpfer halten einem Bericht des TV-Senders Reshet zufolge in der südisraelischen Stadt Ofakim 13 israelische Geiseln fest.

12:30 Uhr: Bilder aus Israel:

12:20 Uhr: Wer sind die Hamas?

Bei den Hamas handelt es sich um eine radikal-islamische Palästinensergruppe. Das Wort Hamas ist eine Abkürzung für Islamische Widerstandsbewegung, bedeutet aber auch "Eifer" auf Arabisch. Westliche Staaten stufen die Hamas als Terrorgruppe ein. Die Gruppe unterhält im Gazastreifen ein breites Netz an Schulen und sozialen Einrichtungen, womit sie sich in der Bevölkerung Sympathien und Zulauf sichert. Entstanden ist die Gruppe während der ersten Intifada (Palästinenseraufstand) 1987. Als radikaler Arm der Palästinenser lehnt sie den Friedensvertrag von Oslo ab, den Palästinenser-Präsident Yasser Arafat 1993 mit Israel schloss. Nach dem Tod von Arafat schlossen Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas und Israels damaliger Ministerpräsident Ariel Sharon 2005 einen Waffenstillstand, den die Hamas größtenteils einhielt.

12:00 Uhr: „Bürger Israels, wir sind im Krieg“

Die Worte Netanjahus fallen deutlich aus. Obwohl das Verteidigungsministerium in Israel erst nur von „Kriegsbereitschaft“ gesprochen hat, spricht der Ministerpräsident bereits von Krieg. Zum Artikel.