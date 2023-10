EU-Ratspräsident Charles Michel hat die Angriffe militanter Palästinenser auf Israel scharf verurteilt. Die "wahllosen Angriffe" gegen Israel und seine Bevölkerung hätten unschuldigen Bürgern Terror und Gewalt angetan, schrieb er auf der Plattform X (ehemals Twitter). "Meine Gedanken sind bei allen Opfern." Die EU sei in diesem schrecklichen Moment solidarisch mit dem israelischen Volk.

Ähnlich äußerte sich Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) auf X. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) schrieb dort: "Ich verurteile den Terrorangriff der Hamas auf Israel und unschuldige Zivilisten auf das Schärfste. Israel hat das Recht, sich gegen solch heimtückische und massive Attacken zu verteidigen. Raketen auf wehrlose Zivilisten abzufeuern, ist brutaler Terror und niemals ein Mittel zur Lösung politischer Probleme. Die Sicherheit Israels ist für Österreich nicht verhandelbar. Unsere Gedanken gelten den Opfern und ihren Familien."

Auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock verurteilte die Angriffe aus dem Gaza-Streifen auf Israel. "Gewalt und Raketen gegen Unschuldige müssen sofort aufhören. Israel hat unsere volle Solidarität & das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich gegen Terror zu verteidigen", schrieb sie auf X.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von "Terrorismus in seiner verabscheuungswürdigsten Form".

In Israel selbst ist die Lage erwartungsgemäß angespannt. In verschiedenen Städten des Landes heulten die Warnsirenen, wie die Armee mitteilte. Auch in Tel Aviv war Raketenalarm zu hören. Das Militär rief die Einwohner der südlichen und zentralen Landesteile dazu auf, in geschützten Bereichen zu bleiben und rief Reservisten ein.

Personen vor Ort sprechen laut Medienberichten von Schusswechseln auf der Straße. Das Land ist inmitten der Feierlichkeiten zum "Fest der Tora" im Aufruhr. Auf mehreren Videos ist zu sehen, wie Menschen innerhalb der Städte Ausschau nach Schutz halten.