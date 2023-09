Der Exodus ist in vollem Gange. Eine Woche nach dem Militäreinsatz Aserbaidschans sehen sich immer mehr Armenierinnen und Armenier dazu gezwungen, ihre einstige Heimat Bergkarabach zu verlassen. Rollstühle werden in randvolle Minibusse gezwängt, erste Erinnerungen und letzte Habseligkeiten in Säcke gepresst, gebrechliche Personen und Kinder gestützt und getragen.