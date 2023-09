Im Kosovo ist es zur schwersten Gewalteskalation seit Jahren gekommen. Bei Feuergefechten töteten die Angreifer einen kosovarischen Polizisten und verletzten zwei weitere, wie das Innenministerium in Pristina mitteilte. Die kosovarische Polizei umstellte die etwa 30 Eindringlinge im Dorf Banjska nahe der Stadt Mitrovica. Nach Erkenntnissen der kosovarischen Polizei wurden bei den Gefechten drei Angreifer getötet. Die Polizei nahm einen Angreifer und mehrere mutmaßliche Helfer fest. Die Regierung in Pristina geht davon aus, dass das benachbarte Serbien die irregulären Milizionäre geschickt hat.

Auf einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Pristina bezeichnete Ministerpräsident Albin Kurti die Geschehnisse in Banjska als einen von Serbien gelenkten Angriff auf den Staat Kosovo. "Es handelt sich um mindestens 30 Mann, schwer bewaffnet, uniformiert, professionelle Militärs oder Polizisten, die in Banjska von unseren Polizeikräften umstellt sind", sagte er. Die Eindringlinge forderte er auf, die Waffen niederzulegen und sich zu stellen.

Foto von den Angreifern © (c) AP

Die kosovarische Regierung veröffentlichte Bilder, auf denen Männer mit Infanterie-Gefechtswaffen und schusssicheren Westen sowie ein Jeep und ein gepanzertes Transportfahrzeug zu sehen sind. Zu erkennen sind auch die Mauern des serbisch-orthodoxen Klosters in Banjska, in dessen Umfeld die Eindringlinge operierten. Die zuständige Diözese Raska-Prizren bestätigte am Sonntag, dass maskierte Bewaffnete mit Fahrzeugen in den Klosterkomplex eingedrungen sind. Die dort lebenden Mönche und anwesenden Gäste haben sich demnach im Inneren des Klostergebäudes eingeschlossen.

Das serbisch-orthodoxe Kloster in Banjska © (c) APA/AFP/Government of Kosovo/HANDOUT (HANDOUT)

Kosovo-Polizei in den Hinterhalt gelockt

Der von der kosovarischen Polizei beschriebene Hergang des Vorfalls lässt auf dessen professionelle Vorbereitung und Lenkung schließen. Offenbar hatte man am frühen Sonntagmorgen eine Streife der Kosovo-Polizei in einen Hinterhalt gelockt. Die Beamten hatten auf einer Brücke zwei Lastwagen ohne Kennzeichen entdeckt, die den Zugang nach Banjska blockierten. Als weitere Polizisten dort eintrafen, eröffneten die Eindringlinge das Feuer auf sie.

Das offizielle Belgrad bemühte sich, die Schuld für die Eskalation auf Kurti abzuschieben. "Wenn jemand für irgendeine Gewalt verantwortlich ist, dann ist er es", behauptete Parlamentspräsident Vladimir Orlic. Nur Kurti habe ein Interesse an der Zuspitzung des Konflikts, den er angeblich mit "Terror" gegen die Serben im Kosovo schüre. Auf die Identität der Angreifer ging Orlic nicht ein.

Internationale Reaktionen

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell verurteilte die Aggression aufs schärfste. "Die verantwortlichen Täter müssen der Justiz zugeführt werden", erklärte er am Sonntag in Brüssel. Der US-Botschafter in Pristina, Jeff Hovenier, schrieb auf X (vormals Twitter): "Die USA verurteilen die orchestrierten, gewalttätigen Attacken auf die kosovarische Polizei aufs entschiedenste." Die Polizei des Kosovos habe die "umfassende und legitime Verantwortung", Gesetz und Ordnung im Lande durchzusetzen.

Auch das österreichische Außenministerium verurteilte in einer Stellungnahme auf X (vormals Twitter) den "abscheulichen Angriff auf Polizeibeamte des Kosovo auf das Schärfste". Die Gewalt müsse sofort aufhören, die Täter müssten zur Rechenschaft gezogen und vor Gericht gestellt werden, hieß es weiter.

EU-vermittelte Gespräche über eine Normalisierung des Verhältnisses zwischen den beiden Ländern blieben bisher ohne Ergebnisse. Die EU machte zuletzt die kosovarische Seite dafür verantwortlich, weil sie der von der EU und Serbien geforderten Bildung eines Verbandes der serbischen Gemeinden nicht zustimmen will. Pristina sieht darin jedoch den Versuch, die Grundlage für eine spätere Abspaltung des serbischen Nordens zu legen.

Unter der Vermittlung Borrells und des EU-Sonderbeauftragten Miroslav Lajcak verhandeln das Kosovo und Serbien seit mehreren Monaten über eine Normalisierung ihres Verhältnisses. Die Gespräche blieben allerdings bisher ohne Erfolg. Die EU machte zuletzt die kosovarische Seite dafür verantwortlich, weil sie der von der EU und Serbien geforderten Bildung eines Verbandes der serbischen Gemeinden nicht zustimmen will. Pristina sieht darin jedoch den Versuch, die Grundlage für eine spätere Abspaltung des serbischen Nordens zu legen.