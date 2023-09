Bagger und Bulldozer fressen sich in der Einöde im Nordwesten Saudi-Arabiens durch den Wüstensand, eine endlose Kette von Lastwagen transportiert das ausgehobene Erdreich ab. Tausende Arbeiter, Ingenieure und Architekten bauen in der Wüste am spektakulärsten Gebäude der Welt, wie Drohnenaufnahmen zeigen: Das 500 Meter hohe Doppel-Hochhaus "The Line" soll sich schnurgerade 170 Kilometer von der Küste des Roten Meeres nach Osten ins Landesinnere erstrecken. Neun Millionen Menschen sollen eines Tages in der Stadt leben. Als "zivilisatorische Revolution" preist die saudische Regierung das Projekt an. Doch nun wachsen Zweifel, ob das riesige Gebäude jemals fertig wird.