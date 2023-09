Eigentlich sollte es im Vereinigten Königreich nun zurück in die Klassen gehen, doch nicht an allen Schulen ist das möglich: Zahlreiche Lehranstalten mussten kurz vor Ferienende gesperrt werden. Grund ist ein spezieller, offenbar bröckelnder Porenbeton ("RAAC"), der ab den 1950er-Jahren bis in die Neunziger hinein in den Schulen verbaut wurde. Die britische Bildungsministerin Gillian Keegan gab zu, es sei immer noch nicht bekannt, wie viele Gebäude betroffen sind und wie viele noch geschlossen werden müssten: Ingenieure müssen im ganzen Land Standorte inspizieren.