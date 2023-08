Die Indische Raumfahrtbehörde ISRO arbeitet unter Hochspannung am Gelingen der Chandrayaan-3-Mission. Zuletzt war im Jahr 2020 eine chinesische Expedition erfolgreich. Auch in der Normalbevölkerung steigt die Spannung.

Ab 13:50 Uhr Mitteleuropäischer Zeit ist ein Livestream zu sehen, die Landung ist für 14:14 Uhr geplant.

Mit der unbemannten Mission will Indien die kaum untersuchte Südseite des Mondes rund zwei Wochen lang erforschen. Ein erster Versuch war 2019 misslungen. Bei der Mission krachte das Landemodul auf die

Oberfläche des Erdtrabanten. Später teilte die Weltraumbehörde dem

Parlament in Neu Delhi mit, während der Annäherung an den Mond habe

es Probleme mit dem Bremsen gegeben.