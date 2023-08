Schon bevor der iranische Außenminister Hossein Amirabdollahian am Donnerstag zu seinem ersten Besuch in Saudi-Arabien eintraf, feierte die iranische Regierungspresse die eintägige Visite als Erfolg. Der Ministerbesuch werde „neuen Schwung“ in die iranisch-saudischen Beziehungen bringen, kommentierte die Zeitung „Tehran Times“. Der Iran setzt große Hoffnungen in die Normalisierung seines Verhältnisses zum langjährigen Erzfeind auf der anderen Seite des Persischen Golfes. Saudi-Arabien hat es dagegen nicht so eilig und will die Iraner vorerst auf Distanz halten.