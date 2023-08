Ich lebe in einem Land, in dem ich, seit ich denken kann, den Großteil meiner Lebensenergie darauf verwenden musste, Resilienz aufzubauen, um psychisch nicht zusammenzubrechen. Als die Taliban Afghanistan vor genau zwei Jahren wieder in ihre Gewalt brachten, war ich selbst im letzten Jahr meines Bachelorstudiums. Ich hatte eigentlich vor, einen Master zu beginnen und danach als Journalistin für eine der Zeitungen des Landes zu arbeiten. Dann kam der große Schock.