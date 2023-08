Mit 19 Jahren sind Sie von Afghanistan nach Österreich geflüchtet. Wann haben Sie sich hier angekommen gefühlt?

ZAHRA HASHIMI: Da war ich schon drei Jahre in Österreich und 22 Jahre alt. Ich habe in Treibach-Althofen in Kärnten gewohnt, Nachhilfe im Mädchenzentrum gegeben, die Pflichtschule besucht und Deutsch gelernt. Alles, was ich in Afghanistan nicht hatte, habe ich in Kärnten gefunden. Vor allem Freiheit. Dass ich meine Meinung äußern und die Frau sein kann, die ich bin. Ich kann lernen, arbeiten und keinen Hidschab tragen. Das alles hat mir das Gefühl gegeben, dass hier meine Heimat ist.