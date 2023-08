Das italienische Parlament steht kurz vor der Sommerpause. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni wird dem Vernehmen nach in einem Landhaus in Apulien Ferien machen. In der Gegend zwischen Bari und Brindisi soll im Juni 2024 auch der G-7-Gipfel unter italienischem Vorsitz stattfinden. Meloni war vor ein paar Wochen in der Gegend. Wie die meisten Mitglieder ihres Kabinetts wählt die Ministerpräsidentin ein Feriendomizil im Inland. Das ist im Fall der von Meloni geführten Rechtsregierung auch eine politische Botschaft: Italien zuerst, lautet sie.