Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nennt EU-Beitrittsgespräche für sein Land als Bedingung für seine Zustimmung zu einem schwedischen Nato-Beitritt. Zuletzt hatte sich Erdogan aufgrund der Koran-Verbrennungen im skandinavischen Land gegen einen Beitritt Schwedens zum Militärbündnis ausgesprochen.

USA versuchte zu vermitteln

Die USA hatten am Wochenende versucht zu vermitteln und der Türkei bereits F16-Kampfjets angeboten, um die Blockadehaltung von Erdogan zu lösen. Dieser hatte jedoch abgewunken. Erdogan sehe daher Gespräche mit der EU über einen möglichen Beitritt seines Landes als wertvoller, als die Lieferungen von Jets.

Erdoğan warf Schweden zuletzt "Terrorismus verherrlichende Demonstrationen" im Land vor. Kürzlich war in Schweden während einer Demonstration ein Koran verbrannt worden, was in der muslimischen Welt für Empörung sorgte.

Beitrittsgespräche hatte es bereits gegeben

Gespräche über einen möglichen EU-Beitritt der Türkei hatte es bereits in der Vergangenheit gegeben. Die EU startete einst im Oktober 2005 offizielle Verhandlungen mit der Türkei. In der Folge verschlechterte sich die Gesprächsbereitschaft jedoch. Am 24. November 2016 sprach sich das EU-Parlament für ein Einfrieren der Gespräche aus.