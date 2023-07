Im von Israel besetzten Westjordanland hat ein mutmaßlicher palästinensischer Angreifer einen Israeli angeschossen und getötet. Das teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom am Donnerstag mit. Nach Angaben des israelischen Rundfunks Kan eröffnete der Angreifer das Feuer auf einen israelischen Wachmann in der Nähe der Siedlung Kedumim im nördlichen Westjordanland. Das Militär erklärte, dass der Angreifer "neutralisiert" worden sei, nannte aber keine Details.

Israelische Militäroperation ging Angriff zuvor

Der Angriff folgte unmittelbar auf die größte israelische Militäroperation im Westjordanland seit 20 Jahren. Nach Luftangriffen waren in der Nacht zu Montag rund Tausend Soldaten in die Stadt Jenin eingerückt, um dort "terroristische Infrastruktur" zu zerschlagen. Sie lieferten sich heftige Schusswechsel mit bewaffneten Palästinensern. Während des Einsatzes in Jenin wurden zwölf Palästinenser, darunter neun militante Kämpfer, sowie ein israelischer Soldat getötet. Jenin, das als Hochburg militanter Islamisten gilt, ist nur rund zehn Kilometer von Kedumim entfernt.

Israel eroberte das Westjordanland und Ost-Jerusalem während des Sechstagekrieges 1967. Die Palästinenser fordern die Gebiete für einen eigenen Staat.