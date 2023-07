Österreich belegt europaweit Rang zwei, doch die Silbermedaille ist im konkreten Fall kein Grund zu Freude. Denn eine vom Magazin "The Economist" aufgestellte Liste sieht in Österreich als einen der wichtigsten Handlanger von Putin. Nur Ungarn landet im Ranking noch vor Österreich.

Ungarn verfolgte zuletzt russische Interessen

So hatte Ungarn zuletzt öfter für Aufsehen gesorgt und etwa den Nato-Beitritt Schwedens sowie weitere Militärhilfen für die Ukraine blockiert. Ministerpräsident Viktor Orbán hatte zudem angekündigt, dass die Ukraine den Krieg gegen Russland wohl nicht gewinnen wird.

Doch auch Österreich kommt im "Economist"-Ranking nicht gut weg. "Das benachbarte Österreich hat sich ebenfalls weitgehend aus dem Kampf herausgehalten", schreibt "The Economist". "Es beruft sich auf seine Nichtmitgliedschaft in der Nato und seine selbst ernannte Rolle als Brücke zwischen Ost und West und bietet der Ukraine kaum Hilfe an, obwohl sein Handel mit Russland stark zugenommen hat."

Österreich und seine Nachbarländer besonders russlandnah

Zusätzlich zur Rangliste der Länder hat sich der "Economist" aber angesehen, welche Personen unter die "Subkultur der Putin-Versteher" fallen. Speziell der deutsche Altkanzler Gerhard Schröder wird dabei namentlich genannt.

Österreich ist mit seinem schlechten Zeugnis in fragwürdiger Gesellschaft mit seinen Nachbarländern. Neben Ungarn stehen demnach auch die Slowakei, die Schweiz sowie Italien weit oben auf der Liste.