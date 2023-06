1. Wodurch wurde die Ausschreitungen in Frankreich ausgelöst?

Grund für die jüngsten Krawalle in Frankreich ist der Tod des 17-jährigen Nahel. Der Teenager nordafrikanischer Herkunft wurde am Dienstag im Pariser Arbeitervorort Nanterre bei einer Verkehrskontrolle erschossen. Ein Video des Zwischenfalls dokumentiert die Augenblicke vor dem Tod des Jugendlichen. Zwei Polizisten mit Motorradhelmen flankieren einen gelben Mercedes. Einer der Beamten spricht durch das geöffnete Autofenster mit der Person am Steuer, während der andere Polizist mit seiner Pistole auf den Fahrer zielt. Dann fährt der Wagen abrupt los, der Polizist wird abgedrängt. Ein Schuss ist zu hören. Später gelingt es französischen Medien, das verkehrslaute Video einer Passantin zu filtern. Bei der Kontrolle scheint folgender Satz gefallen zu sein: "Du kriegst gleich eine Kugel in den Kopf." Der Schuss aus nächster Nähe trifft den Jugendlichen, der als Pizzalieferant arbeitete, in einem Rugbyklub spielte und laut seinen Anwälten ohne Vorstrafen sei, in die Brust. Er stirbt noch vor Ort.