Neulich in der Moskauer U-Bahn. „Schließ’ dich uns an“, steht in großen Lettern auf einem Plakat geschrieben. Daneben ein Bild von Soldaten in Tarnuniform mit vermummten Gesichtern. Ganz Moskau ist inzwischen mit Werbeplakaten dieser Art zugepflastert, von der U-Bahn über Geschäftsauslagen bis zu Plakatwänden entlang der Stadtautobahn. Die Botschaft ist kaum zu übersehen: Die russische Armee braucht Personal. Und wirbt daher für den freiwilligen Eintritt in den Kriegsdienst.