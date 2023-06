Spätestens nach dem unrühmlichen Abgang von Boris Johnson als britischer Premierminister sind sie erklärte Intimfeinde - und das toxische Verhältnis wurde seit September 2022 nicht gerade besser: Von einem "offenen Krieg" zwischen "Bojo" und Rishi Sunak ist mittlerweile gar die Rede, die Pfeile fliegen tief und zahlreich.

Bericht eines Parlamentsausschusses naht

Einerseits laufen in Großbritannien nun Corona-Untersuchungen mit öffentlichen Anhörungen - die Entscheidungen des damaligen Premiers Johnson stehen dabei besonders im Blickfeld. Der Ex-Premierminister stellt sich nach wie als Opfer einer Intrige ohne Fehl und Tadel dar, denn dieser Ausschuss im Parlament hätte ausschließlich die Absicht hätte, ihn zu bestrafen.

© (c) APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

Dazu kommen nun noch andere Vorwürfe gegen den streitbaren Tory, in deren Zentrum Ehrungen für Vertraute und Mitarbeiter Johnsons stehen, die er als Dank für ihre Treue ins britische Oberhaus berufen wollte. "Boris Johnson hat mich um etwas gebeten, zu dem ich nicht bereit war, weil ich es nicht für richtig halte", hielt Sunak fest. Johnsons Replik, wie erwartet alles andere als diplomatisch: "Sunak redet Müll."

© (c) AP (Mary Turner)

Auch Johnsons ehemalige Kulturministerin und Vertraute Nadine Dorries stand mit Beschimpfungen des amtierenden Premierministers zur Seite: Er und Sunaks Berater James Forsyth seien "privilegierte Bonzenkinder" und hätten verhindert, dass sie, "ein Mädchen, geboren in Armut in Liverpool", ins House of Lords einzieht. Dabei übersehen dürfte sie, dass sowohl Sunak als auch Johnson der britischen Oberschicht entstammen.

© (c) IMAGO/ZUMA Wire (IMAGO/Tayfun Salci)

Pluspunkte dürfte in einem weiterhin am Brexit laborierenden Großbritannien keine Seite sammeln: Das Johnson-Lager verspielt Sympathien, die zumindest in der eigenen Partei bislang noch erstaunlich vorhanden waren. "Wir sind Gott sei Dank über ihn hinweg“, wird ein ungenannter Tory-Minister von "Politico" zitiert. Das Magazin sieht eine "offenen Krieg". Sunak konnte seinerseits mit seinem sachlichen Programm nicht punkten, wie die renommierte britische Politologin Melanie Sully im Interview bilanziert: "Er hat keine Vision, ist ein Technokrat und viele denken er ist einfach zu reich, um die Sorgen der Menschen zu verstehen."

"Die Tories sind demotiviert, das ist ein Problem"

Verlierer ist bei alledem nicht zuletzt die konservative Partei, denn - auf die eine oder andere Weise - kommen die Tories aus der negativen Berichterstattung nicht heraus. Die Gräben in der Partei sind außerdem tief, so Sully: "Die Tories sind demotiviert - für Sunak wird es zu einem großen Problem, seine eigenen Leute zu inspirieren und mobilisieren. Wir sehen eine veritable Krise für seine Partei." Schon 2024 stehen dann Parlamentswahlen an, die Labour-Partei lauert längst.

Wird sich Sunak also in den eigenen Reihen behaupten können? "Sehr viele Tories glauben, dass Sunak so ehrgeizig ist, dass er alle andere ausschalten wollte. Liz Truss (Kurzeit-Premierministerin nach Boris Johnson, Anmerkung) macht ihn auch verantwortlich für ihren Fall", sagt Sully. "Johnson wird jedenfalls keine Ruhe geben, er macht nach wie vor Sunak für seinen Abgang verantwortlich."