Die Inflation in Deutschland ist weiter auf dem Rückmarsch. Mit 6,1 Prozent sank die jährliche Teuerungsrate im Mai auf den niedrigsten Stand seit März 2022. Im Mai verlor der Preisauftrieb auf Verbraucherebene auf hohem Niveau im dritten Monat in Folge an Tempo. Sowohl die Preise für Nahrungsmittel als auch für Energie stiegen nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes weniger stark als noch im April. Damit wurden die vorläufigen Zahlen von vor zwei Wochen bestätigt.

Stetig sinkende Inflationsrate

"Die Inflationsrate hat sich damit weiter abgeschwächt, bleibt jedoch trotzdem auf einem hohen Niveau", sagte die Präsidentin des Statistischen Bundesamtes, Ruth Brand.

Seit Monaten belastet die hohe Teuerung Verbraucherinnen und Verbraucher. Sie zehrt an ihrer Kaufkraft, die Menschen können sich für einen Euro weniger leisten. In Umfragen sagen viele Menschen in Deutschland, dass sie mit ihrem Geld kaum noch über die Runden kämen.

Im März des laufenden Jahres hatte die Inflationsrate in Deutschland mit 7,4 Prozent erstmals seit August 2022 wieder die 8-Prozent-Marke unterschritten. Für April hatte das Bundesamt eine Teuerungsrate von 7,2 Prozent errechnet.

Was Deutschland von Österreich unterscheidet

Von April auf Mai des laufenden Jahres sanken die deutschen Verbraucherpreise den Berechnungen zufolge um 0,1 Prozent. Volkswirte warnten jüngst jedoch davor, zu früh Entwarnung zu geben: Die durch steigende Lohnkosten getriebene Inflation bei vielen Dienstleistungen - etwa im Tourismus - komme jetzt erst richtig in Gang.

Dass die Inflation in Deutschland niedriger ist, als in Österreich, liegt laut Experten an mehreren Umständen. Fiskalratschef Christoph Badelt meinte im April, dass die Gastronomie-Preise in Österreich höher sind. Ähnlich beim Diesel. In Österreich ist der Verbrauch höher als in Deutschland. Wird Diesel teurer, fällt das bei der heimischen Inflation stärker ins Gewicht. Laut Wirtschaftsforscher und IHS-Direktor Klaus Neusser seien auch die Preise bei Möbel und Neuwagen stärker gestiegen als in Deutschland.