In Lettland hat das Parlament am Mittwoch den bisherigen Außenminister Edgars Rinkevics zum neuen Staatspräsidenten gewählt. Der 49-Jährige setzte sich im dritten Wahlgang durch, nachdem zuvor keiner der ursprünglich drei Bewerber in dem baltischen EU- und NATO-Land die absolute Mehrheit der 100 Abgeordneten erreicht hatte.

Rinkevics erhielt schließlich 52 von 87 abgegebenen Stimmen. Er wird im Juli das höchste Staatsamt des an Russland und Belarus grenzenden Ostseestaats mit 1,9 Millionen Einwohnern antreten. Der Spitzendiplomat löst dann Egils Levits (67) ab, der auf eine zweite Amtszeit verzichtet.