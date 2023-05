Recep Tayyip Erdogan plant schon seine Siegesfeier. Einen Tag nach der Stichwahl um das türkische Präsidentenamt an diesem Sonntag will der 69-Jährige das Morgengebet in der Hagia Sophia in Istanbul verrichten und dann den Jahrestag der Eroberung von Konstantinopel durch die Osmanen vor 570 Jahren feiern. Auch Erdogans erste Auslandsreisen nach der Wahl – nach Aserbaidschan und in den türkischen Teil von Zypern – werden schon vorbereitet, denn der seit 20 Jahren regierende Präsident ist sicher, dass er das Rennen gegen seinen Herausforderer Kemal Kiliçdaroglu gewinnen wird. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zur Stichwahl.