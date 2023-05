"In ein paar Wochen kommt ein neues Mannschaftsmitglied", verkündete seine Ehefrau Carrie Johnson am Freitag im Online-Dienst Instagram. Auf einem Foto ist sie Hand in Hand mit ihren beiden ersten Kindern Wilfred und Romy zu sehen. Für Boris Johnson wird der neue Nachwuchs das achte Kind.

Sohn Wilfred sei "sehr aufgeregt, erneut großer Bruder zu werden, und redet die ganze Zeit darüber", teilte Carrie Johnson mit. Tochter Romy wisse vermutlich nicht, was auf sie zu komme, "aber bald".

Wilfred war im April 2020 zur Welt gekommen, kurz nachdem Boris Johnson wegen einer Corona-Erkrankung auf der Intensivstation gelegen hatte. Romy wurde im Dezember 2021 geboren, als Boris Johnson noch britischer Regierungschef war.

Im darauffolgenden Sommer musste er nach einer Revolte in seiner konservativen Partei wegen zahlreicher Skandale zurücktreten, unter anderem wegen Partys in der Downing Street während des Corona-Lockdowns.

Dritte Ehe

Johnson ist zwar immer noch Abgeordneter der Tories, jedoch selten im Unterhaus zu sehen. Er ist zum dritten Mal verheiratet.

Vier Kinder hat er mit seiner zweiten Ehefrau, der Anwältin Marina Wheeler. Mit seiner jetzigen Ehefrau Carrie, einer ehemaligen Medienberaterin seiner Partei, bekommt er nun Kind Nummer drei. Eine weitere Tochter hat er aus einer außerehelichen Beziehung.

Im September 2021, kurz vor der Geburt von Tochter Romy und nach jahrelangen Spekulationen über die Zahl seiner Kinder, bestätigte Johnson in einem Interview mit dem US-Fernsehender NBC, dass er derzeit sechs Kinder habe.