26 Jahre lang hat E. Jean Carroll monatlich für die Frauenzeitschrift "Elle" geschrieben. Und gab Frauen Ratschläge, an die sie sich selbst aber nicht hielt. So setzte sie sich stets dafür ein, dass Gewalt gegen Frauen öffentlich gemacht werden müsse und Opfer darüber nicht schweigen dürften. Und das, obwohl sie selbst jahrelang einen sexuellen Übergriff von Donald Trump für sich behielt. Der damalige Immobilienmogul soll sie 1996 in einem New Yorker Nobelkaufhaus angegriffen und vergewaltigt haben. Erst im Zuge der #Metoo-Debatte brach die Journalistin ihr Schweigen und schrieb ihre Geschichte in einem Buch auf, in dem sie "abscheuliche Männer" beschrieb, die sie misshandelt und belästigt hätten, darunter eben auch den ehemaligen Präsidenten Trump.