Wegen Verstoßes gegen die Kopftuch-Pflicht geht die iranische Justiz gegen zwei weitere Schauspielerinnen vor. Wie örtliche Medien am Montag berichteten, wird den beiden Kino-Stars vorgeworfen, sich in den vergangenen Tagen ohne Kopftuch in der Öffentlichkeit gezeigt zu haben. In den vergangenen Wochen wurde aus demselben Grund bereits gegen vier weitere bekannte iranische Schauspielerinnen vorgegangen.

Die 37-jährige Baran Kosari soll laut der Nachrichtenagentur Tasnim am Freitag bei einer Beerdigung kein Kopftuch getragen haben. "Fotos von ihr wurden sofort im Internet und einigen Medien veröffentlicht", meldete die Nachrichtenagentur. Der 44-jährigen Shaghayegh Dehghan werde vorgeworfen, "in einem Café keinen Hidschab getragen" zu haben, berichtete die Nachrichtenagentur Mehr.

Iranischen Kino-Stars droht Gefängnis

Beide Frauen sind durch Rollen in iranischen Kinofilmen bekannt. Im Falle einer Anklage drohen den Schauspielerinnen Strafzahlungen oder Gefängnisstrafen.

Seit dem Tod der wegen Verstoßes gegen die Kopftuchpflicht festgenommenen Mahsa Amini in Polizeigewahrsam im September fordern im Iran zahlreiche Menschen - und vor allem viele Frauen - mehr Rechte ein. Immer mehr Frauen gingen in den vergangenen Monaten ohne Kopftuch in die Öffentlichkeit, es gab zahlreiche Demonstrationen. Die Sicherheitskräfte gehen massiv gegen die Proteste vor. Die Pflicht für iranische Frauen, in der Öffentlichkeit ein Kopftuch zu tragen, war kurz nach der Iranischen Revolution im Jahr 1979 eingeführt worden.

Die iranische Polizei hatte im April angekündigt, "intelligente" Technologien an öffentlichen Orten einsetzen zu wollen, um Frauen ausfindig zu machen, die die Kleidervorschrift brechen. Nach Behördenangaben wurden bereits 150 Gewerbebetriebe geschlossen, in denen Mitarbeiterinnen oder Kundinnen sich nicht an die Kleiderordnung hielten.