In London wird heute König Charles III. gekrönt. Hunderte Royal-Fans verbrachten bereits die Nacht entlang der Prachtstraße The Mall, um gute Plätze zu ergattern. Kleine Zeitung-Redakteur Thomas Golser mischt sich unter das Volk.

11.37 Uhr: Der gesamte Krönungszug wird von einer sechzigköpfigen Militärkapelle - die größte, die es in Großbritannien derzeit gibt - begleitet. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat bereits Platz genommen, zwischen dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Brasiliens Lula da Silva.

11.30 Uhr: Zum ersten Mal an diesem Tag brandet Jubel in der "Viewing Area" auf. Der Grund: König Charles III. und seine Frau Camilla werden auf den Übertragungsbildschirmen in der "Diamond Jubilee State Coach"- Kutsche gezeigt.

11.20 Uhr: Von den Staatsgästen sind die Gäste eher mäßig begeistert. Gordon Brown und Tony Blair - die beiden britischen Ex-Premier-Minister - treffen in Westminster ein. Interesse oder gar Jubel bleibt aus.

Das offizielle Glückwunschschreiben des Bundespräsidenten an den König. © kk

11.15 Uhr: Die Papierkronen werden langsam matschig. Die Damen sind angezogen, als würden sie zu einer Sommerparty gehen. Es regnet und hat 14 Grad. Großer Andrang herrscht auch vor den Getränkeständen. Zur Krönung genehmigen sich die Britinnen und Briten gerne ein paar Gläschen.

© Golser

11.00 Uhr: Zwei "Trampelpfade" führen zu den offiziellen "Viewing Areas". Links: Ein Ackerstreifen für offizielle Pferdeformationen.

© Golser

10.45 Uhr: Dicke Limousinen mit Staatsgästen rollen durch die Straßen Londons, begleitet von Nieselregen. Regen? - Flüssige Sonne! So nennen die Britinnen und Briten das Nass gerne. Was für ein schöner Optimismus. Der ist auch an diesem Vormittag in London spürbar - trotz aller Unwägbarkeiten, die es auf der Insel nach dem Brexit gibt.