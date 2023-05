Serbien unter Schock: Binnen weniger Tage ist es zu zwei Amokläufen gekommen. Erst gestern erschoss ein Mann nahe Belgrad acht Menschen. Währenddessen bejubeln andere Jugendliche den 13-jährigen Amokläufer im Netz.

Gibt es einen Stichtag für die Kindheit? Die Schülerinnen und Schüler der Belgrader Vladislav-Ribnikar-Volksschule wurden in nur einem Tag von Kindern zu Opfern oder Überlebenden gemacht. Am Mittwochmorgen schießt ein 13-Jähriger zuerst auf seine Lehrerin, dann in die Menge. Er trifft einen Wachmann und verletzt ihn tödlich. Acht Kinder sterben. Die Lehrerin und andere Mitschüler schweben teils in Lebensgefahr.