Frau Skoll, wird Charles III. ein König sein, mit dem das gesamte britische Volk "kann"?

LINDSAY SKOLL: Das, was wir sehen werden, wird vor allem eine Fortsetzung sein und für Kontinuität stehen: Charles III. versteht, dass Stabilität wirklich wichtig ist – in einer Zeit, in der sich die ganze Welt beinahe ständig in einer Krise zu befinden scheint.