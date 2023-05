Herr Turner, Sie kamen in Ihrer aktiven Zeit als Botschafter um die ganze Welt. Mit Blick auf die Krisen von heute: Wo stößt man als Diplomat an seine Grenzen?

LEIGH TURNER: Die Klimakrise ist eine große Krise, die die Menschheit wirklich unterminieren könnte. Ich sehe keinen Weg, in dem wir im Ukraine-Krieg leicht zu einer verhandelten Lösung kommen könnten. Aber die Diplomatie ist da, um die schwierigsten Fragen zu lösen. Auf den ersten Blick sehen Probleme unlösbar aus – doch sie werden gelöst. Man muss strategische Geduld zeigen.