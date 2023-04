Sie nannten ihn, mit einiger Bewunderung, OG – „Original Gangster“; ein Slangwort für eine herausragende Person. „Er ist fit. Er ist stark. Er ist bewaffnet. Er ist trainiert. So ziemlich alles, was man in einem verrückten Film erwarten würde.“ So beschreibt ein selbst noch minderjähriges Mitglied jener Chatgruppe, in der höchst geheime US-Dokumente aufgetaucht sind, jenen Mann, der offenbar schon ein halbes Jahr lang seinem sehr speziellen Hobby nachging: brisanteste Informationen der US-Geheimdienste und der Führung der Streitkräfte für seine Chat-Freunde zu fotografieren und in die Chatgruppe hochzuladen.



Gerade in der Ukraine, die gerade ihre Frühjahrsoffensive vorbereitet, werden sich viele wünschen, es handle sich bloß um einen verrückten Film. Denn die Informationen, die von einigen Chat-Mitgliedern in der Folge auch in anderen Gruppen und Foren im Internet weiterverbreitet wurden, enthalten neben Details zur Arbeit der US-Geheimdienste sehr detaillierte Informationen, über die man in Russland jubeln wird: Hinweise darauf, wie sich die ukrainische Armee auf ihre Frühjahrsoffensive vorbereitet, welche Waffen sie erhält und wann diese geliefert werden, wo welche Brigaden ausgebildet werden, Beschreibungen der Schwächen der ukrainischen Luftabwehr.