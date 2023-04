Taiwan wehrt sich mit allen Mitteln gegen die aggressiven Vorstöße Chinas. Jetzt zeigten sich Piloten der taiwanesischen Luftwaffe mit neuen Uniform-Patches. Darauf ist ein Schwarzbär abgebildet, der Winnie Pooh mit der Faust ins Gesicht schlägt. Die Aufnäher werden nun auch von der taiwanesischen Bevölkerung gekauft und getragen, die so ihren Widerstand gegen die chinesische Aggression ausdrücken.

Die Spannungen zwischen China und Taiwan nahmen in den letzten Tagen zu. Am Samstag begann China mit einer dreitägigen Militärübung vor der Küste Taiwans. Das Manöver sorgt global für Unbehagen. Die taiwanesische Präsidentin Tsai Ing-wen, die zuvor von ihrer USA-Reise zurückgekehrt war, schrieb am Montag auf Facebook: "Das ist keine verantwortungsvolle Vorgehensweise für ein wichtiges Land in der Region." Sie sieht die Stabilität der Region gefährdet.

Die neuen Patches für die taiwanesischen Uniformen gibt es in Rot und Blau © (c) APA/AFP/SAM YEH (SAM YEH)

Winnie Pooh als trotziges Symbol gegen Xi Jinping

Der honigliebende Bär, der durch einen Disney-Film aus dem Jahr 1966 weltweite Berühmtheit erlangte, ist ein Symbol gegen den chinesischen Staatschef Xi Jinping. In China werden Memes und Bilder mit Winnie Pooh zensiert, auch ein Kinofilm über den Comic-Bären durfte dort nicht gezeigt werden. In China war jemanden aufgefallen, dass die Comicfigur eine gewisse Ähnlichkeit mit Xi Jinping hat.

Seitdem das Foto des Luftwaffen-Piloten mit dem neuen Patch in Taiwan viral ging, steigt die Nachfrage nach dem Patch.