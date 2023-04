Heute vor 25 Jahren, am 10. April 1998, beendete das Karfreitagsabkommen den Bürgerkrieg in Nordirland. Die jahrzehntelangen Konfliktparteien übten den Frieden: Katholische Befürworter einer Vereinigung der beiden Teile Irlands auf der einen – überwiegend protestantische Anhänger der Union mit Großbritannien, Polizei und britische Armee auf der anderen Seite. Der Blutzollvon 1968 bis 1968 war verheerend: Etwa 3700 Menschen starben in dem Konflikt, insgesamt 47.000 wurden verletzt.