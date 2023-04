Jüngste gemeinsame Recherchen mehrerer Medien erhärten die anhaltenden Vorwürfe über systematische Pushbacks von Geflüchteten in Kroatien. Kroatische Behörden haben bisher die von den Medien dokumentierten illegalen Rückführungen dem Fehlverhalten von einzelnen Beamten zugeschrieben. Geleakte Polizei-Chats aus einer WhatsApp-Gruppe sollen aber nun belegen, dass man in der Polizeiführung und im Innenministerium von mutmaßlichen Pushbacks gewusst haben soll.

"Pushbacks könnten System haben"

Darüber berichteten am Donnerstag der ORF, das deutsche Magazin "Der Spiegel", das niederländische Recherchenetzwerk "Lighthouse Reports"sowie die kroatischen Medien "Novosti", "Telegram" und "Nova TV" unter Berufung auf 60 Screenshots von Nachrichten einer internen Whatsapp-Gruppe mit rund 30 Beteiligten. In der Gruppe mit dem Namen "Operation Korridor" befanden sich auch hochrangige Polizisten, darunter der Chef der kroatischen Grenzpolizei, sowie Sprecherinnen des kroatischen Innenministeriums. Die Recherchen legen nahe, "dass die Pushbacks System haben und von ganz weit oben abgenickt sein könnten", schrieb orf.at.

In der WhatsApp-Gruppe habe man Informationen und Fotos über die abgefangenen Menschen ausgetauscht, berichtete das kroatische Nachrichtenportal "Telegram". Die Nachrichten, die den Zeitraum von August 2019 bis Februar 2020 umfassen, erwähnen die Anzahl der aufgefundenen Gruppen, ihre Nationalität und den Ort, an dem sie aufgegriffen wurden. Insgesamt seien in den Nachrichten mehr als 1.300 aufgegriffene Geflüchtete dokumentiert worden, schrieb das Portal Novosti. Die meisten stammten demnach aus Pakistan und Afghanistan.

Den Medien zufolge sollen die Chats darauf hinweisen, dass Polizeibeamte illegale Zurückschiebungen vereinbart hätten. In einem Fall, in dem eine Gruppe von 80 Menschen im Landesinneren aufgegriffen wurde, bestellte ein Beamter Kastenwagen zwecks "Transport und Abhalten", hieß es in den Berichten. "Es ist völlig klar, dass ein illegaler Pushback organisiert wurde. Der Wortlaut lässt keinen Raum für eine andere Interpretation zu", sagte der Migrationsexperte Bodo Weber der Recherchegruppe laut "Novosti". Dem Schengener-Kodex zufolge können Flüchtlinge in eingeschränkten Situationen direkt an der Grenze zurückgewiesen werden, jedenfalls nicht aus der Mitte eines Landes.

"Gegen Schlepper ausgerichtet"

Das kroatische Innenministerium stellte in einer Antwort an die Recherche-Gruppe zunächst die Authentizität der Chats in Frage, die dem Recherchenetzwerk "Lighthouse Reports" Ende des Vorjahres anonym zugestellt worden waren. Weiter hieß es, dass die "Operation Korridor" nicht gegen Migranten ausgerichtet sei, sondern "gegen die Schlepper". "Die WhatsApp-Gruppe sei weder eine offizielle Aufzeichnung von Polizeiaktionen noch eine inoffizielle Aufzeichnung von 'illegalen' Aktionen, sondern nur ein Kommunikationsmittel", so das Innenministerium.

Auch der kroatische Innenminister Davor Božinovic betonte am Donnerstag, dass die polizeiliche WhatsApp-Gruppe für die operative Kommunikation im Kampf gegen die Schlepper gedacht sei und alle Aktionen gegenüber Migranten offiziell aufgezeichnet würden. Er beteuerte, dass es in Kroatien keine rechtswidrige Zurückschiebungen von Migranten gebe. Es sei nicht vorgekommen, "dass ihnen kein Asyl oder internationaler Schutz angeboten wurde", sagte Božinovic laut Nachrichtenagentur HINA.