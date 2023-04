Es werden Szenen sein, die in die Geschichtsbücher eingehen: Umringt von Personenschützern des Secret Service und den Kameras der Weltpresse wird die Polizei von New York den Angeklagten Donald Trump, Ex-Präsident der USA, heute gegen 20 Uhr MEZ zum Gerichtsgebäude in Manhattan geleiten; ein bisher einmaliger Vorgang in den USA. Der 76-Jährige, schon bisher als Meister der Inszenierung bekannt, ruft, wie schon 2021 nach der verlorenen Wahl, seine Anhänger auf, für ihn zu kämpfen; größer könnte die Bühne gar nicht sein, die sich ihm nun bietet, um sich als Opfer einer vermeintlichen Hexenjagd zu inszenieren.