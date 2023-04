Ein tobender Donald Trump, der von US-Cops abgeführt wird (mittlerweile ist er tatsächlich angeklagt), Wladimir Putin, der den tiefen Kniefall vor Chinas Staatschef Xi Jinping übt, ein weltlich wirkender Papst Franziskus im modischen Daunenmantel – und wer noch nicht genug hat, kann sich Bilder des vermeintlich brennenden Wiener Burgtheaters anschauen: Von künstlicher Intelligenz (KI) generierte Falschbilder fluten das Netz.



Was von ihnen zu halten ist, wie sie zu entlarven sind und wohin all das führen soll, sind hochaktuelle Fragen einer Zeit, die von Krise zu Krise taumelt. Einer, der sich mit der Macht digitaler Täuschung beschäftigt, ist Andre Wolf: Der Experte kämpft im Rahmen der Plattform Mimiakama ("Erst denken, dann klicken") seit Jahren an vorderer Front gegen Internetmissbrauch.