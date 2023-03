Der britische König Charles III. und seine Ehefrau Camilla sind am Mittwoch in Berlin gelandet und haben damit ihren dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland begonnen. Das königliche Paar kam am Nachmittag auf dem militärischen Teil des Flughafens Berlin-Brandenburg an. In der Innenstadt wollen Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender die beiden später mit militärischen Ehren am Brandenburger Tor empfangen.

Schon mehrere Stunden vor der Ankunft des royalen Paars warteten dort zahlreiche Besucherinnen und Besucher darauf, Charles und Camilla zu sehen. Nach der Begrüßung sind in Schloss Bellevue, Steinmeiers Amtssitz, ein Empfang und am Abend ein Staatsbankett zu Ehren des Monarchen geplant.

Erster Monarch im Deutschen Bundestag

Am Donnerstag begrüßen Berlins Bürgermeisterin Franziska Giffey und Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz das königliche Paar. Als erster Monarch überhaupt hält Charles außerdem eine Rede im Deutschen Bundestag.

Später treffen der König und Steinmeier Ministerpräsident Dietmar Woidke in Brandenburg, wo unter anderem der Besuch eines Biobetriebs auf dem Programm steht. Am Freitag fahren Charles und Camilla dann nach Hamburg, wo der Staatsbesuch am Abend endet.

Deutschland ist das erste Reiseziel des neuen britischen Königs vor seiner Krönung am 6. Mai. Ein zuvor geplanter Besuch in Frankreich wurde wegen der dortigen Pensionsproteste verschoben.

900 deutsche Polizisten für den britischen König

Etwa 900 Berliner Polizisten haben am Mittwoch laut einer Polizeisprecherin den Beginn des Staatsbesuchs von König Charles III. und seiner Frau Camilla begleitet und gesichert. Der Bereich rund um das Luxushotel Adlon am Brandenburger Tor, wo das Königspaar wohnt, wurde von der Polizei großräumig abgesperrt. Sperrungen mit Gittern gab es auch im weiteren Regierungsviertel, wo Charles im Schloss Bellevue sowie im Bundeskanzleramt und im Bundestag empfangen wird.

Vor dem Brandenburger Tor wurde für den königlichen Staatsbesuch ein roter Teppich ausgerollt. © APA/dpa/Michael Kappeler

Sprengstoff-Spürhunde

Zudem kontrollierte die Polizei den Zugang zum Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor, wo 1500 Zuschauer erst nach Kontrollen eingelassen werden sollten. Für die Sicherheit des Königspaares sind Spezialeinheiten des deutschen Bundeskriminalamts und Leibwächter aus Großbritannien zuständig.

900 Polizisten sicherten den Bereich um das Brandenburger Tor. © APA/AFP/JOHN MACDOUGALL

Eingesetzt werden sollten auch zahlreiche Sprengstoff-Spürhunde, um Orte und Fahrzeuge zu untersuchen. Am Donnerstag sollte die Zahl der Polizisten wegen der vielen Termine des Königspaares in Berlin auf 1100 erhöht werden.