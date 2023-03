Emmanuel Macron ist ein Staatschef, der in die Geschichte eingehen will. Mit seiner Pensionsreform hat er das geschafft, aber anders als geplant. An seinem brachialen Durchboxen der Reform mithilfe eines Verfassungsartikels, der salopp als „Atombombe“ bezeichnet wird, kann man lehrbuchhaft nachvollziehen, wie Politik in heutigen Zeiten nicht mehr geht. Der Monarch Macron mag sich als Reformer fühlen, aber gesehen wird er als politischer Rambo. Er hat gerade vorgemacht, wie man durch die Missachtung des sozialen Dialogs und des Parlaments, durch mangelnden politischen Instinkt und die Arroganz der Macht eine Gesellschaft auf die Barrikaden bringt.