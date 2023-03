Essen ist in Italien eine ernste Angelegenheit. Italienerinnen und Italiener können sich stundenlang über jüngst verzehrte Gerichte oder die richtige Zubereitung einer noch zu verspeisenden Mahlzeit unterhalten. Wer zu kritisieren wagt, die italienische Küche sei einfallslos und bestehe vor allem aus Pizza und Pasta, wird als ignoranter Barbare verachtet. Wie in anderen südeuropäischen Ländern ist man sich in Italien sicher, das Patent auf exzellentes Essen zu haben. Tatsächlich hat das italienische Essen ja im Einklang mit der Emigration aus Italien einen Siegeszug durch die Welt gefeiert, der noch nicht beendet ist. 90.000 italienische Restaurants soll es weltweit geben.