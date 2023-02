Von der Punkerin zur Polizistin, von der Polizeihauptkommissarin zu Thüringens frisch gebackener Ministerin für Justiz, Migration und Verbrauchschutz: Ein Lebenslauf, wie er so in Deutschland – und vermutlich auch anderswo – zuvor noch nicht geschrieben wurde. Doreen Denstädt gelang das Kunststück, für ihre Vita höchst unterschiedliche Ansätze zu wählen. Die 45-Jährige setzte außerdem eine historische Marke: Sie ist die erste farbige Ministerin in Ostdeutschland.



Einst Teil der Erfurter Punkszene, zog es sie später auf die "andere Seite", um sich an der Polizeischule in Meiningen ausbilden zu lassen – mit der Exekutive habe sie selbst keine negativen Erfahrungen gemacht, betont Denstädt. Die Verwaltungswirtin erfuhr aber am eigenen Leibe, was es im Alltag bedeutet, mit dunkler Hautfarbe in Deutschland zu leben.