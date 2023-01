Bei der Präsidentenwahl in Tschechien wird es in zwei Wochen eine Stichwahl zwischen dem früheren Regierungschef Andrej Babiš und dem ehemaligen Generalstabschef Petr Pavel geben. Dies hat die erste Wahlrunde ergeben, die am Samstag zu Ende ging. Nach der Auszählung von 85 Prozent der Wahllokale lag Babiš mit 36 Prozent der Stimmen vorne. Pavel kam auf 34 Prozent der Stimmen.

Das Endergebnis könnte noch knapper ausgehen oder sich die Reihung sogar umkehren, weil die Wahllokale in den größeren Städten, die tendenziell eher gegen Babiš eingestellt sind, erst am Ende ausgezählt werden.

Überraschend weit abgeschlagen

Überraschend weit abgeschlagen auf Platz drei landete die dritte Favoritin der Abstimmung, Danuše Nerudová. Sie kam auf knapp 14 Prozent. Die übrigen fünf Kandidaten lagen erwartungsgemäß unter der Zehn-Prozent-Marke. Es zeichnete sich eine rund 67-prozentige Wahlbeteiligung ab.