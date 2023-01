Es ist schon bemerkenswert. "Es ist an der Zeit, dass unsere großartigen republikanischen Abgeordneten für Kevin McCarthy stimmen", sagte Donald Trump schon am Mittwoch, als genau dieser McCarthy von den "Großartigen" bereits drei Mal abgelehnt worden war. Und auch McCarthy werde einen "großartigen Job machen", lobte Trump den Kandidaten weiter. Seit Trumps Aufruf sind weitere drei Abstimmungen über die Bühne gegangen, in denen der 57-Jährige von einer Gruppe von 20 Vertretern des rechten Randes der republikanischen Partei abgelehnt wurde, weil er ihnen zu wenig radikal erscheint.