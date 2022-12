Als Joseph Ratzinger am 19. April 2005 im Vatikan auf die Loggia delle Benedizioni trat, ging ein Raunen durch die Menge. Zwar war sein Name immer wieder genannt worden, aber glauben wollte es doch niemand so recht. Nach 27 Jahren mit Johannes Paul II. rechneten Italiener mit einem der Ihren, Freunde des Fortschritts mit einem Mann aus der sogenannten Dritten Welt. Den Mann aus der Glaubenskongregation konnte sich niemand wirklich als Papst vorstellen.

Es war ein linkischer Auftritt. Die schwarzen Ärmel sahen noch heraus unter dem neuen Gewand, und die Gestik verriet, dass der große Auftritt seine Sache nicht ist. „Oh Gott“ titelte die linke „taz“ in Berlin und tauchte ihr Titelblatt in Schwarz. „Wir sind Papst“ frohlockte „Bild“, eine der meistkopierten Schlagzeilen der letzten Zeit.

Sanftmut, charmante Schüchternheit und kluge Predigten

Bald aber überwog freudige Überraschung die Skepsis. Der scharfsinnige Theologe, den „Die Zeit“ einmal eine „Spätblüte europäischer Kultur“ genannt hat, überzeugte durch Sanftmut, charmante Schüchternheit und kluge Predigten. Selbst die Jugendlichen am Weltjugendtag in Köln, die noch der Publikumsliebling Johannes Paul II. eingeladen hatte, schienen beglückt.

Der Frühling währte nicht lange. Es kam der Besuch in Bayern und die Rede von Regensburg. Die Verwerfungen, die ein grobes Zitat über den Propheten Mohammed weltweit auslösten, kosteten sogar Menschenleben. In Nigeria wurde eine Nonne ermordet, in Pakistan starben Menschen bei gewalttätigen Demonstrationen. Der Papst hatte mit einem akademischen Diskurs über Vernunft, Religion und ihr Verhältnis zur Gewalt in ein Wespennest gestochen.

Schattenseiten

Der Fall zeigt die ganze Problematik der vorsichtigen Wahl der Kardinäle, die sich Kontinuität und einen sanften Übergang in eine neue Ära gewünscht hatten. Platos Idee, Philosophen auf den Königsthron zu wünschen, zeigte ihre Schattenseiten. Philosophen räsonieren, wägen ab, prüfen Für und Wider und sprechen beides aus. Das ist nicht die Art, wie Politiker ihr Amt ausüben können. Dass Papst ein eminent politisches Amt ist, darüber kann kein Zweifel bestehen.

Und noch eine Schwachstelle zeigte Joseph Ratzinger bald. Als Vorsitzender der Glaubenskongregation musste er Grenzen aufzeigen, die Kontur Kirche schärfen und zu große Abweichungen untersagen. Das ist ein unangenehmes Amt, wenn es auch im Interesse der Kontinuität der Glaubenslehren unerlässlich sein mag. Die Aufgabe des Papstes aber ist es, das Ganze zusammenzuhalten, ja über die Grenzen der eigenen Gruppe hinauszugreifen.

Begriff des Relativismus wurde geradezu zur Besessenheit

Wie das geht, hat keiner besser gezeigt als Ratzingers Vorgänger. Im Rückblick zeigt sich die Weisheit Johannes Pauls II. Er hatte den strengen Theologen Ratzinger als Glaubenshüter nach Rom geholt und sich damit den Rücken freigehalten für eine Öffnung zur Welt, wie sie die Kirche seit Johannes XXXIII. nicht mehr gesehen hatte. Im religiösen Bereich war sein Treffen mit Vertretern der anderen Weltreligionen in Assisi das spektakulärste Zeichen dafür. Politisch ging der Papst gleich nach seiner Wahl daran, Unfreiheit weltweit zu geißeln, im Ostblock, in Chile, auf den Philippinen, in Kuba.

Benedikt glaubte, bleiben zu können, was er war. Als Nachfolger im Amt des Glaubensbewahrers setzte er einen amerikanischen Bischof ein, von dem fortan nichts mehr gehört ward. Die Abgrenzungen definierte er indessen selber. Dem Amt bekam das nicht gut.

Relativismus war Ratzinger schon in seiner Antrittsrede als Erzbischof von München wichtig gewesen. Später, in Rom, wurde der Begriff geradezu zur Besessenheit. Oft ist er dafür belächelt oder gescholten worden, wohl aufgrund eines Missverständnisses.

Glaube und Vernunft

Natürlich war dem eminenten Theologen immer klar, dass sich eine Glaubensgemeinschaft, die den Anspruch allgemeiner Gültigkeit ihrer Lehren erhebt, der Kritik und dem Vergleich mit konkurrierenden Denk- und Glaubenssystemen stellen muss. Was Ratzinger ablehnte, war die Aufgabe jedes Wahrheitsanspruchs. Wer dem Menschen nicht mehr zumutet, Wahrheit erkennen zu können, schafft auch den Dialog ab, war Ratzinger überzeugt. Dazu dient die Vernunft, die der Glaube noch über die eigenen Grenzen hinaus fordern kann. Glaube und Vernunft auseinanderzureißen, beschädigt beide, wurde Benedikt nicht müde zu wiederholen.

Mit diesem Kernthema seines Denkens und Pontifikats forderte Ratzinger nicht nur vernunftfeindliche Tendenzen in der eigenen Glaubensgemeinschaft heraus. Mehr noch warf er den Fehdehandschuh einer Gesellschaft hin, die Glauben für das Gegenteil von Wissen hält und der Wissenschaft allein die Deutungshoheit über die Welt zuspricht.

Die Grenzen der Philosophenherrschaft zeigten sich immer dann, wenn sich Benedikt auf politisches Terrain wagte. Seine schöne Abhandlung über den bleibenden Wert von Namen, die er im Holocaust-Mahnmal in Jerusalem hielt, irritierte nicht nur die dort anwesenden Überlebenden der Konzentrationslager. Ein persönliches Wort hatte man sich erwartet von dem Mann, der als Kind noch zur Flak eingezogen worden war.

Überraschender Rücktritt

Dabei verbarg sich Joseph Ratzinger auch als Papst nicht immer hinter seinem Amt, im Gegenteil, sein Buch „Jesus von Nazareth“ überraschte mit einem Vorwort, in dem sich der Papst quasi als Privatautor Joseph Ratzinger der Kritik der Zunftkollegen stellte, ein ungewöhnlicher Spagat.

Später ging er noch weiter. Wegen der Suspendierung der Exkommunikation von Traditionalistenbischöfen auch innerkirchlich ins Schussfeld geraten, schrieb er seinen Bischöfen einen offenen Brief, der seine persönliche Verletzung ungeschminkt zum Ausdruck brachte. Noch nie hatte sich ein Papst auf diese Weise als Privatperson geäußert.

Im Rückblick erwies sich der Brief als Auftakt zum vorzeitigen Ende dieses Pontifikats. Mit seinem überraschenden Rücktritt schuf Benedikt eine heikle Situation, die in der Kirchengeschichte nur wenige Analogien kennt und keine guten. Zwei Männer in Weiß – ein emeritierter und ein amtierender Papst – können aufgrund der zugespitzten Hierarchie der katholischen Kirche zu Spannungen führen. Sie blieben nicht lange aus. Der Streit um den Zölibat, in dem konservative Kardinäle den greisen Emeritus gegen Papst Franziskus instrumentalisierten, zeigte den gefährlichen Abgrund, der zwischen einem Amtsträger und seinem lebenden Vorgänger aufbrechen kann.

Im Grunde immer marienfrommer Landpfarrer geblieben

In seine Heimat Bayern kam Joseph Ratzinger knapp vor seinem Tod, um seinen sterbenden Bruder Georg noch einmal zu sehen. Mit ihm hatte er Jahre zuvor medienwirksam deutlich gemacht, wie er die Welt und das Leben sieht. Es war bei seinem ersten Besuch in seinem Heimatort Marktl am Inn nach der Wahl zum Papst. Das Geburtshaus am kleinen Hauptplatz, naheliegender Ort für einen nostalgischen Heimatbesuch, ließen Georg und der päpstliche Bruder unbeachtet liegen. Stattdessen gingen die beiden zielstrebig zum Taufbecken in der Dorfkirche. Wichtiger als Geburtstage sind im katholischen Bayern bis heute die Namenstage. Sie erinnern an die Wiedergeburt im Glauben.

Im Grunde ist Joseph Ratzinger immer ein marienfrommer Landpfarrer geblieben. Wichtig war ihm, das Geheimnis seines Glaubens weiterzusagen, als Theologe, als Bischof, als Präfekt der Glaubenskongregation, als Papst. Was von ihm bleiben wird, sind unzählige Begegnungen mit einem liebenswürdigen Menschen und ein hoher Stapel sehr lesenswerter Bücher. Das ist mehr, als die meisten Päpste vorzuweisen haben.