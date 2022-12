Truppenmobilisierungen und Propaganda-Botschaften, die verschreckte Zeitzeugen an die Kosovo-Rhetorik von Serbiens einstigen Ex-Autokraten Slobodan Milošević erinnern: Die beunruhigenden Nachrichten aus Europas vergessenen Hinterhof mehren sich. Doch trotz verschärften Säbelrasselns und den ersten in Stellung gebrachten Haubitzen an der Grenze zwischen Serbien und Kosovo: Mit einer Neuauflage des Kosovokriegs von 1999 ist kaum zu rechnen.