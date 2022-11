Slowenien dürfte mit der liberalen Rechtsanwältin Nataša Pirc Musar (54) erstmals eine Frau als Staatsoberhaupt bekommen. Pirc Musar kam bei der Wahl am Sonntag auf 54 Prozent der Stimmen, teilte die staatliche Wahlkommission nach Auszählung von 22 Prozent der Stimmen mit. Ihr Stichwahl-Kontrahent, der konservative Ex-Außenminister und Oppositionspolitiker Anže Logar (46), erreichte demnach 45,9 Prozent. Pirc Musar war von Premier Robert Golob unterstützt worden.

Zuvor hatte bereits eine Wahlprognose des Fernsehsenders RTV Slovenija die liberale Kandidatin bei 53 bis 56 Prozent gesehen. Pirc Musar sagte in einer ersten Stellungnahme unmittelbar nach Wahlschluss um 19 Uhr, sie rechne mit dem Sieg. Logar wollte sich in seinem Statement noch nicht geschlagen geben. Aussagekräftige Ergebnisse wurden für 21.00 Uhr erwartet. Pirc Musar und Logar bewerben sich um die Nachfolge von Präsident Borut Pahor, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten durfte.

Nachdem letzte Umfragen auf ein knapperes Resultat hingedeutet hatten, zeichnete sich am Wahltag eine überraschend hohe Wahlbeteiligung ab. Bis 16.00 Uhr gaben 36,7 Prozent der rund 1,7 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme ab, teilte die staatliche Wahlbehörde mit. Die Beteiligung war zu diesem Zeitpunkt um knapp zwei Prozent höher als bei der ersten Runde vor drei Wochen. Deutlich übertroffen wurde die Beteiligung bei der Stichwahl vor fünf Jahren, als bis 16 Uhr nur 30,5 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben hatten.

<h2>Logars Hoffnungen lagen wohl auf niedriger Wahlbeteiligung</h2>

Pirc Musar hatte sich bei der Stimmabgabe am Vormittag optimistisch über den Ausgang gezeigt. "Das ist noch mein letzter Schritt in dieser fünf Monate langen Wahlkampagne, der nächste wird wahrscheinlich in eine leuchtende Zukunft sein", sagte sie laut Nachrichtenportal "24ur.com". Logar wollte hingegen keine Prognose abgeben, berichtete die Nachrichtenagentur STA.

Meinungsforscher hatten im Vorfeld der Wahl darauf hingewiesen, dass Logars Chancen bei einer niedrigen Wahlbeteiligung besser stehen, weil die konservative Wählerschaft disziplinierter ist. Ihren Berechnungen zufolge müsste die Beteiligung unter 45 Prozent liegen, damit Logar noch eine Siegeschance hat.

Die erste Wahlrunde am 23. Oktober gewann Logar mit knapp 34 Prozent der Stimmen, Pirc Musar erhielt als Zweitplatzierte rund 27 Prozent. Damit verpasste sie Premier Golob eine empfindliche Niederlage, landete sein Kandidat, Ex-Parlamentspräsident Milan Brglez, doch abgeschlagen auf dem dritten Platz.

<h2>SDS-Mitgliedschaft Logars als größte Hürde</h2>

Logar präsentierte sich im Wahlkampf unabhängig von seiner rechtskonservativen Demokratischen Partei (SDS). Er kündigte an, sich als Präsident für Dialog und Überwindung der Polarisierung einsetzen zu wollen und setzte insbesondere auf seine außenpolitische Erfahrung. Der langjährige enge Vertraute Janšas konnte mit seiner Distanzierung vom umstrittenen Ex-Premier nicht wirklich überzeugen. Die SDS-Mitgliedschaft erweist sich für Logar als größte Hürde, um als erster konservativer Politiker das Präsidentenamt zu erobern. Er gilt zwar als gemäßigter Politiker, Kritiker halten ihm aber vor, dass er immer auf Parteilinie blieb und nie ein Wort der Kritik am SDS-Chef und dem zunehmend radikalen Kurs der Partei äußerte.

Seine Gegenkandidatin Pirc Musar konnte mit ihrer liberalen Weltansicht auf ein breiteres Wählerreservoir zugreifen. Als frühere Informationsfreiheitsbeauftragte hatte sie sich jahrelang mit scharfer Kritik an Janša profiliert und präsentierte sich im Wahlkampf als Verteidigerin von Demokratie und Menschenrechten. Janša war bei der Parlamentswahl im April abgewählt worden. Seine kontroverse zweijährige Regierungszeit lässt bei vielen Slowenen immer noch starke negative Gefühle hochkommen, was ein Motivationsfaktor für das links-liberale Lager sein dürfte. Pirc Musar will sich in ihrer Amtsführung auch vom scheidenden Präsidenten Pahor unterschieden, der innenpolitisch sehr zurückhaltend war und sich in wichtigen Streitfragen kaum positionierte.