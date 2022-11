Es ist ein undenkbar schmaler, von außen kaum einsichtiger Grad, auf dem sich Elon Reeve Musk mit Genuss zu bewegen scheint: Der Unternehmer scheint alles zu können, noch mehr zu wollen und kein Interesse daran zu haben, jemand anderem außer sich selbst und seinen überbordenden, visionären Vorstellungen zu genügen.

Forbes führt Musk mit 200 Milliarden Euro Vermögen als reichsten Menschen der Erde. Einst war der in Südafrika Geborene Opfer von Mobbing in der Schule gewesen, nach seinem Weg in die USA wurde er mit Onlinebezahlsystemen groß und gründete ein Unternehmen für Solaranlagen. Heute feuert er Raketen in den Kosmos (was den USA die Schmach ersparte, sich russische anmieten zu müssen) und lässt seine Stromautos rollen.

Zuletzt schoss der 51-Jährige einen weiteren Vogel ab und übernahm nach zähem Ringen für 44 Milliarden Euro den Kurznachrichtendienst Twitter. Dort bleibt kein Stein auf dem anderen: Musk durchpflügt den Konzern und setzt mit 3700 ohne Scheu etwa die Hälfte der Mitarbeiter vor die Tür – eine Sammelklage Betroffener läuft. Wie es bei Twitter weitergeht, scheint in jenen Sternen zu stehen, zu denen er seine SpaceX-Raumschiffe schießt. Musks eigenes Twitter-Profil gehört zu jenen mit den meisten Abonnenten: ein Folge-Effekt, sozusagen.

Im Ukraine-Krieg stellte er den Angegriffenen zunächst sein Netz aus „Starlink“-Mikrosatelliten zur Verfügung, um die Kommunikation aufrechterhalten zu können. Dann drohte er damit, Kiew dafür zahlen zu lassen – was er aber später wieder revidierte. Dann verlautete er, wie ein Friedensplan auszusehen habe: Der Tesla-Chef ließ seine über 113 Millionen Twitter-Follower über einen Vier-Punkte-Plan votieren: Wiederholung der Referenden in den annektierten Gebieten, die Krim solle formell russisch sein, die Wasserversorgung dort müsse sichergestellt werden – und die Ukraine bleibe gefälligst neutral. Der Plan kam weder bei den Ukrainern noch bei den Russen gut an.

Ein Musk-Psychogramm scheint – gelinde gesagt – komplex, obgleich er selbst aussagekräftige Hinweise gibt: 2021 ließ er wissen, am Asperger-Syndrom zu leiden, Kritiker orten einen Narziss, der eine „Trumpifizierung“ durchlief: Diese beruht darauf, Haken zu schlagen, zu polarisieren, von der Plattform der Selbstüberhöhung aus zu pöbeln und unbelegte Ansichten zu vertreten: So verbreitete Musk wüste Verschwörungstheorien zur Attacke auf Paul Pelosi, dem Mann der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi.

Attacken und falsche Vorwürfe gegen Biden, Trudeau und andere

Am lustvollen, ganz und gar nicht maßvollen Brüskieren scheint sich der Entrepreneur terrible aufzuladen wie seine Tesla-Flotte an der Steckdose: Der amtierende US-Präsident Joe Biden etwa sei eine „feuchte Sockenpuppe in Menschengestalt“, ließ der Multimilliardär wissen. Dessen Kontrahent Donald Trump, der seine Wiederkandidatur mittlerweile als „sehr, sehr wahrscheinlich“ einstuft und den neuen Twitter-Chef freudig begrüßte, dürfte laut klatschen. Dass Musk, angeblich neunfacher Vater, Corona kleinredete, ist eine weitere Schnittmenge der Widerspruch nicht Duldenden. Im Februar fiel Musk nichts Besseres ein, als den kanadischen Premierminister Justin Trudeau wegen dessen Position rund um die Trucker-Proteste mit Adolf Hitler zu vergleichen. Einen bekannten Höhlentaucher, der 2018 in die Rettung von thailändischen Kindern involviert war, bezeichnete er ohne Beweise als „Pädophilen“, nachdem dieser eine Idee Musks kritisiert hatte.

Drohungen an Werbekunden

Was den blauen Zwitschervogel anbelangt, ist sein neuer Boss nicht allen Partnern koscher: Werbekunden, die keine Anzeigen mehr bei Twitter schalten, droht der gegen den Strich Gebürstete bloßzustellen: „Thermonukleares Benennen und Schämen sind exakt das, was passieren wird, wenn das nicht aufhört“ – Formulierungen, für die ein Kopf zum Schütteln kaum ausreichen dürfte.

Als Person wirkt er in seiner Egomanie wie auf dauerhaftem Schlingerkurs. Der Unternehmer Musk scheint seine Koordinaten nur selbst zu kennen – meistens zumindest: „Mach-deinen-Traum-wahr!“-Parolen, die man aus den USA kennt („Wenn etwas wichtig genug ist, machst du es – auch wenn die Chancen nicht auf deiner Seite stehen!“), berechnen Scheitern durchaus mit ein. Dieser Mann will immerhin auch einmal am Mars landen.

Wohlwollend könnte man Musk anrechnen, dass er es wohl niemals so weit gebracht hätte, wäre er nur auf Sicherheit bedacht gewesen: „Scheitern ist hier eine Möglichkeit: Aber wenn Sachen nicht auch schiefgehen, bist du nicht innovativ genug!“, sagt er, immerhin als Kopf eines börsennotierten Konzerns Verantwortung für Zigtausende Mitarbeiter tragend. Ein Midas im Grenzbereich.